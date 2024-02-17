محكمة النقض تُسدل الستار على أزمة مرتضى منصور ولمياء خيرى

أسدلت محكمة النقض الستار على أزمة رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، مع مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات لمياء خيري.

وقضت محكمة النقض في جلستها اليوم السبت، بإيقاف تنفيذ حكم حبس "منصور" 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد تصالح الطرفين.

وقبلت «النقض» الطعن المقدم من مرتضى منصور على حكم حبسه، وألغت الحكم المطعون عليه، ليصح حكمًا نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن أمام أي دائرة جنائية أخرى.

وحضر رئيس نادي الزمالك أمام محكمة النقض الذي يعد وجوبيًا لإثبات انقضاء الدعوى بالتصالح.