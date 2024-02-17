السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مرتضى منصور أمام محكمة النقض فى "سب لمياء خيرى": "حد وقع بينى وبين الموظفة المحترمة"

مرتضي منصور
مرتضي منصور

حضر المستشار مرتضى منصور إلى محكمة النقض لحضور جلسة الطعن المقدم منه على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيري- المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك في العام قبل الماضي، والتي تم تجميده بسببها.

وترافع مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عن نفسه، قائلًا: "في حد وقع بيني وبين الموظفة المحترمة الأستاذة لمياء خيري، وإحنا خلاص اتصالحنا، وأنا هحاسب اللي عمل كده". 

وبنى مرتضى منصور مذكرة طعنه على مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون لصدوره من محكمة غير مختصة ولائيًا ولا محليًا بنظر الدعوى المطعون في حكمها من اختصاص محكمة الجنح وليس محكمة الجنايات إعمالًا لنص المواد 215 و216 و217 من قانون الإجراءات الجنائية.

أيضًا استند مرتضى منصور في طعنه على المادة 216 من ذات القانون، وتنص على أنه تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.

كما استند على ما نصته المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه، وبإنزال نصوص المواد سالفة الذكر على الوقائع محل الاتهام يتبين أن القضية محل الطعن هي جنحة من الجنح المضرة بأفراد الناس، فإن أغفل الحكم المطعون عليه هذا الدفع المتعلق بالنظام العام بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية لتقديم البلاغ بعد أكثر من ثلاثة أشهر من النشر بالمخالفة للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، مما يصم الحكم المطعون عليه بمخالفة القانون مما يبطله ويستوجب نقضه.

المستشار مرتضى منصور الجهاز المركزى للمحاسبات رئيس لجنة التفتيش سب وقذف مذكرة

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