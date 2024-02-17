السبت 17 فبراير 2024
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حوادث

استكمال محاكمة 43 متهمًا بقضية "خلية العجوزة" اليوم

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تواصل  الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، اليوم السبت، استكمال محاكمة 43 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصـام أبـوالعـلا، وغريب عزت ومحمـود زيدان، ومحمد نبيل.

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

الدائرة الأولي إرهاب محاكمة 43 متهم محكمة بدر خلية العجوزة

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