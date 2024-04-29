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منوعات

هل تعاني من الاكتئاب.. جرب هذا التمرين

الاكتئاب
الاكتئاب

أظهرت الدراسات أن التمارين منخفضة إلى متوسطة الشدة يمكن أن تقلل من خطر الاكتئاب، واكتشفت دراسة جديدة وجود صلة قوية بين التمارين منخفضة إلى متوسطة الشدة وانخفاض مخاطر الإصابة بالاكتئاب.

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أجرى الباحثون في جامعة أنجليا روسكين (ARU) مراجعة شاملة للدراسات التي أجريت في جميع أنحاء العالم للتحقيق في إمكانات النشاط البدني كتدخل في مجال الصحة العقلية.

ووجد التحليل، الذي نشر في مجلة علم الأعصاب والمراجعات الحيوية، أن النشاط البدني يقلل من خطر الاكتئاب بنسبة 23 في المائة والقلق بنسبة 26 %. وتم العثور على ارتباط قوي بشكل خاص بين النشاط البدني المنخفض والمعتدل، والذي يشمل أنشطة مثل البستنة والغولف والمشي، وانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب. ومع ذلك، لم تتم ملاحظة ذلك بقوة عند ممارسة التمارين عالية الكثافة.

وارتبط النشاط البدني أيضًا بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بحالات الصحة العقلية الشديدة، بما في ذلك انخفاض الذهان/الفصام بنسبة 27%.

وكانت النتائج متسقة في كل من الرجال والنساء، وعبر الفئات العمرية المختلفة وفي جميع أنحاء العالم.

الصحة العقلية

وقال المؤلف الرئيسي لي سميث، أستاذ الصحة العامة في جامعة أنجليا روسكين (ARU): "لقد برزت الوقاية من مضاعفات الصحة العقلية بشكل فعال كتحدي كبير، ومجال ذو أهمية قصوى في مجال الصحة العامة. يمكن أن تكون هذه الظروف معقدة". ويتطلب اتباع نهج متعدد الجوانب للعلاج، والذي قد يشمل التدخلات الدوائية والعلاج النفسي وتغيير نمط الحياة.

"هذه التأثيرات لكثافة النشاط البدني على الاكتئاب تسلط الضوء على الحاجة إلى إرشادات دقيقة للتمرين. يمكن للتمرين المعتدل أن يحسن الصحة العقلية من خلال التفاعلات الكيميائية الحيوية، في حين أن التمرينات عالية الكثافة قد تؤدي إلى تفاقم الاستجابات المرتبطة بالتوتر لدى بعض الأفراد.

"إن الاعتراف بالاختلافات في استجابة الناس لممارسة الرياضة أمر حيوي لاستراتيجيات الصحة العقلية الفعالة، مما يشير إلى أن أي توصيات للنشاط يجب أن تكون مصممة خصيصًا للفرد.

"إن حقيقة أنه حتى المستويات المنخفضة إلى المتوسطة من النشاط البدني يمكن أن تكون مفيدة للصحة العقلية أمر مهم بشكل خاص، بالنظر إلى أن مستويات النشاط هذه قد تكون أكثر قابلية للتحقيق بالنسبة للأشخاص الذين يمكنهم إجراء تغييرات أصغر في نمط حياتهم دون الشعور بأنهم بحاجة إلى الالتزام بمستويات عالية من النشاط البدني." برنامج تمرين مكثف."

التمارين النشاط البدني لأعصاب ارتباط الفئات العمرية جامعة

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