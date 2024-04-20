السبت 20 أبريل 2024
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منوعات

التغذية ومكافحة الاكتئاب.. دور العناصر الغذائية في تعزيز الصحة النفسية

الاكتئاب
الاكتئاب

الاكتئاب من أكثر الأمراض الشائعة حول العالم ويعاني منها الكثير من الأشخاص، ووفقًا لموقع Hindustan times، يمكن علاج مرض الاكتئاب من خلال التغذية السليمة، والأطعمة التي قد تكون مفيدة عندما يتعلق الأمر بالاكتئاب تشمل الشوكولاتة الداكنة والخضروات الورقية والديك الرومي. 

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ما هي العناصر الغذائية المفيدة لعلاج الاكتئاب؟

أجرى الباحثون مراجعة عام 2018 لـ 34 عنصرًا غذائيًا أساسيًا، تم تحديد 12 منها على أنها مرتبطة بالوقاية من اضطرابات الاكتئاب وعلاجها:

ما هي العناصر الغذائية المفيدة لعلاج الاكتئاب؟

حمض الفوليك
حديد
أحماض أوميجا 3 الدهنية طويلة السلسلة
المغنيسيوم
البوتاسيوم
السيلينيوم
الثيامين
الفيتامينات أ، ب6، ب12، ج
الزنك
 

أطعمة لعلاج الاكتئاب

في حين أن الأطعمة التالية من مراجعة 2018 لن تحل محل علاج الاكتئاب – مثل العلاج أو الأدوية أو كليهما – إلا أنها يمكن أن تكون عناصر حيوية لنظام غذائي صحي يعزز المزاج:
 

الشوكولاته الداكنة
الدهون الصحية
خضار ورقية
الأطعمة ذات الحمية المتوسطية
المحار
البطاطا الحلوة
ديك رومى
الشوكولاته الداكنة

ما هي العناصر الغذائية المفيدة لعلاج الاكتئاب؟

تحتوي حبوب الكاكاو على مركبات الفلافونويد، وهي مواد مغذية نباتية تعتبر من مضادات الأكسدة القوية وقد تحسن الحالة المزاجية، وفي دراسة موسعة أجريت على نساء أمريكيات لم يكن لديهن اكتئاب سابق، ارتبط ارتفاع استهلاك الفلافونويد بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب، خاصة بين النساء الأكبر سنا.

ما هي العناصر الغذائية المفيدة لعلاج الاكتئاب؟

تشير الدراسات إلى أن بعض الخيارات الغذائية، مثل الدهون الصحية، يمكن أن تكون مفيدة لاضطرابات مثل الاكتئاب، أنها تحتوي على العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة المرتبطة بانخفاض حالات الاكتئاب أيضًا، من الأفضل الاستمتاع ببعض الأطعمة، مثل الأطعمة المقلية أو الدهنية، باعتدال لأنها قد تترافق مع المزيد من أعراض الاكتئاب.

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