الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

تعرف على أعراض اضطراب الاكتئاب المستمر

اضطراب الاكتئاب المستمر
اضطراب الاكتئاب المستمر

الاضطراب الاكتئابي المستمر، المعروف أيضًا باسم عسر المزاج، هو شكل طويل الأمد من الاكتئاب، في هذه الحالة، قد يتعرض الشخص لنوبات من الاكتئاب وتقلبات المزاج،  فقد يشعر الشخص بالحزن والخواء والفتور عن أداء الأنشطة اليومية، ويواجه صعوبات في إنجاز مهامه، وربما يشعر الشخص كذلك بتراجع الثقة بالنفس، وهيمنة مشاعر الفشل واليأس عليه، وتستمر هذه المشاعر لعدة سنوات، وقد تؤثر على العلاقات والدراسة والعمل والأنشطة اليومية.

 يشعرالأفراد المصابون بالاكتئاب الشامل في كثير من الأحيان بمشاعر اليأس، وتدني احترام الذات، وقلة الاهتمام أو المتعة في معظم الأنشطة، وعلى عكس الاضطراب الاكتئابي الرئيسي، قد تكون أعراض اضطراب الاكتئاب الشامل أقل حدة ولكنها تميل إلى أن تكون أكثر ديمومة، ويمكن أن تكون هذه الحالة بشكل ملحوظ.

 كتبت المعالجة ميثال إشاغيان: "تضعف الأداء اليومي ونوعية الحياة، مما يؤثر على جوانب مختلفة مثل العمل والعلاقات والرفاهية العامة". 

أعراض الاضطراب الاكتئاب المستمر

الشعور بالحزن أو الفراغ أو الإحباط.

فقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية.

الشعور بالتعب والخمول.

تراجع الثقة بالنفس أو نقد الذات أو الشعور بالعجز

صعوبة التركيز 

فيما يلي بعض علامات اضطراب الاكتئاب (Dysthymia) التي يجب أن نعرفها: 

  • قد يعاني الأشخاص المصابين بالاضطرابات النمائية الشاملة من تدني احترام الذات وانخفاض الثقة بالنفس، فشلوا في رؤية قدراتهم الخاصة.
  • كما أنهم يعانون من التعب وغياب الطاقة،  يفشلون في أداء المهام اليومية بسبب كونهم مثقلين بالتفكير الزائد والأفكار السلبية.
  • يشعرون باليأس والعجز وغالبًا ما يعزلون أنفسهم عن المواقف الاجتماعية.
  • لديهم إما ضعف الشهية أو أعراض الإفراط في تناول الطعام، لديهم أيضا اضطرابات في النوم.
  • إنهم دائمًا ما يشككون في آرائهم وخياراتهم ويواجهون صعوبات في اتخاذ القرارات، ويعانون من الضيق طوال اليوم.
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