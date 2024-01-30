ما هي أسباب اضطرابات النوم وطرق العلاج وأبرز الأعراض؟

تعد اضطرابات النوم من أكثر الأمراض الشائعة التي تصيب الكثير من الناس لأسباب مختلفة، ومن أبرز الأسباب التفكير الزائد أو الشعور بالاكتئاب.

وكشفت دراسة أجرتها جمعية القلب الأمريكية، أن الأشخاص الذين يعانون اضطرابات في النوم يصبحون أكثر عرضة لأن يصابوا بمرض في القلب، وفي هذا التقرير نرصد لكم طرق التغلب على اضطرابات النوم وأبرز أسباب الاصابه به، وذلك وفقًا لموقع "very well health".

أعراض اضطرابات النوم

هناك الكثير من الأعراض التي يمكن أتصيبك إذا كنت تعاني من اضطرابات النوم تشمل الأعراض ما يلي:

1 - ضباب الدماغ.

2 - التعب أو انخفاض الطاقة.

3 - الشعور بالغضب أو الاكتئاب أو القلق.

4 - الشعور بالإرهاق خلال النهار.

5 - تواجه صعوبة في النوم.

6 - وجود صعوبة في التركيز.

7 - ارتكاب المزيد من الأخطاء في حياتك اليومية،

8 - مشاكل في الذاكرة.

9 - الاستيقاظ أثناء الليل.

10 - الاستيقاظ مبكرا جدا.

مضاعفات اضطرابات النوم

1 - الإصابه بأمراض القلب والأوعية الدموية.

2 - الاعتماد على أدوية النوم أو الأدوية المشابهة الضارة للجسم بشكل كبير.

3 - الإصابه بارتفاع ضغط الدم.

4 - الاضطرابات المؤثرة على المزاج مثل القلق والاكتئاب.

5 - الإصابه بداء السكري من النوع 2.

طرق الوقايه من اضطرابات النوم

إذا كنت تريد الحصول على نوم عميق دون قلق او تفكير تتبع السطور التالية للقضاء على اضطرابات النوم:

1 - الإبتعاد عن الهاتف أثناء الدخول إلى الغرفة.

2 - إحرص على غلق المصباح والنوافذ في فترة الليل للحصول على نومه هادئه.

3 - إبتعد عن تناول الطعام في وقت متأخر خاصة عند ذهابك للسرير.

4 - يمكنك الحصول على أدويه تساعدك على النوم ولكن تحت إشراف طبيب.

5 - إحرص على تناول مشروبك الساخن والمفضل قبل دخولك إلى غرفتك.

6 - يزيد التمرين المكثف من الأدرينالين في النظام، مما يساهم في زيادة نشاط أدمغتنا ليلا.

7 - التغلب على فوبيا النوم يتطلب وقتًا وجهدًا، ومع آليات التأقلم، يتحسين نومك وتستمتع بحياة أفضل.