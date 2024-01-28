الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بالجنيه المصري والدولار

الذهب
الذهب

تصدر سعر الذهب اليوم في مصر تريند البحث عبر مواقع الإنترنت بعد أن شهد المعدن الأصفر ارتفاعًا جنونيًا في أسعاره خلال الأيام الماضية.

ويبحث الكثير من الشباب المقبلين على الزواج على سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في آخر تحديث له، لذلك ننشر في هذا التقرير آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ في مصر بالجنيه المصري والدولار، وفق معاملات السوق المحلي، وكذلك تقرير ارتفاع سعر الذهب.

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سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 2024/1/28

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

انخفض سعر الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى عند 2009 دولار للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2018 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد انخفاض الذهب الأسبوع السابق بنسبة 1%.

وعالميًا انخفاض سعر الذهب بنسبة 2.2% في طريقه إلى انهاء تداولات شهر يناير على انخفاض وذلك بعد 3 أشهر من المكاسب، يأتي هذا بالتزامن مع تقلص توقعات الأسواق بشأن خفض الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من هذا العام.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

- مصنعية الجرام الواحد للذهب عيار 24 بين 30: 40 جنيهًا.

- مصنعية الجرام الواحد للذهب عيار 21 بين 50:70 جنيهًا.

- مصنعية الجرام الواحد للذهب عيار 18 بين 80-120 جنيهًا

سعر الذهب في مصر

حافظ سعر الذهب عيار 24 الأحد 28 يناير على استقراره بداية التعاملات، ليسجل 4377 جنيها، وهو أغلى أعيرة الذهب في مصر.

واستقر سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 28 -1-2024، بداية التعاملات ليسجل 3830 جنيهًا للجرام، ويعد أكثر الأعيرة مبيعًا في محلات الصاغة.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم 28 يناير بداية التعاملات، ليسجل 3283 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم بالدولار

بلغ سعر أونصة الذهب 2032 دولارًا.

بلغ سعر سبيكة ذهب وزن واحد جرام $79.47 دولار أمريكي. 

بلغ سعر سبيكة ذهب وزن 5 جرامات $342.98 دولار أمريكي. 

بلغ سعر سبيكة ذهب وزن 10 جرامات $678.26 دولار أمريكي. 

بلغ سعر سبيكة ذهب وزن 100 جرام $6734.29 دولار أمريكي.  

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