سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 2024/1/28

مع الارتفاع الجنوني لـ سعر الذهب في مصر خلال الأيام الماضية أوقفت منصات تداول السعر عرض الأسعار لحين ضبط الأسواق ووقف التلاعب بسعر الذهب.

وننشر في هذا التقرير آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ في مصر بالجنيه المصري والدولار، وفق معاملات السوق المحلي، وكذلك تقرير ارتفاع سعر الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر



جاء آخر تحديث لسعر الذهب عيار 24 ليسجل 4337 جنيهًا.

جاء سعر الذهب عيار 21 ليسجل 3832 جنيهًا.

بلغ سعر الذهب عيار 18 حتى الآن 3283 جنيهًا.

بلغ سعر الذهب عيار 14 ما يصل إلى 2999 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 30640 جنيهًا.



سعر الذهب اليوم بالدولار

بلغ سعر أونصة الذهب 2032 دولارًا.

بلغ سعر سبيكة ذهب وزن واحد جرام $79.47 دولار أمريكى.

بلغ سعر سبيكة ذهب وزن 5 جرامات $342.98 دولار أمريكي.

بلغ سعر سبيكة ذهب وزن 10 جرامات $678.26 دولار أمريكي.

بلغ سعر سبيكة ذهب وزن 100 جرام $6734.29 دولار أمريكي.

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ارتفاع سعر الذهب

ورغم الارتفاع الذي يشهده سعر الذهب في مصر إلا أنه وفق تقرير صادر عن جولد بيليون، فإن سعر الذهب عالميًا انخفض بنسبة 2.2%، وفي طريقه إلى انهاء تداولات شهر يناير على انخفاض، وذلك بعد 3 أشهر من المكاسب.

وبسبب هذا الارتفاع غير المبرر لسعر الذهب في السوق المحلي تم وقف عمليات البيع والشراء على مدار اليومين الماضيين ببعض محلات الصاغة لحين الاستقرار لسعر الذهب في المعاملات، وكذلك أوقفت منصات تداول الأسعار عرض سعر الذهب.