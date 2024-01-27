يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية اليوم السبت، والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًاً خلال الفترة الأخيرة ، في محلات الصاغة ، وعالميًا أيضَا، ويرصد «الدستور» في التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية السبت.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم عند 3830 جنيهًا، ويصل إلى 3815 جنيهًا في حالة الشراء.

سعر جرام الذهب اليوم

سعر عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 4377 جنيهًا للبيع، مقابل 4360 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 22

يباع جرام الذهب عيار 22 اليوم بسعر 4072 جنيهًا، مقابل 4018 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3283 جنيهًا للبيع، في المقابل 3271 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14، استقر اليوم عند 2999 جنيهًا للبيع، ويصل في حالة الشراء عند 2990 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

شهد سعر الجنيه الذهب حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت ليباع جنيه الذهب عيار 21، يزن 8 جرامات بـ30640 جنيهًا مقابل 30505 جنيهات في حالة الشراء.

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سعر الذهب عالميًا

سجل سعر الأونصة العالمية انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي في ظل استمرار عدم اليقين المتعلق بمستقبل الفائدة الأمريكية بعد صدور عدد من البيانات الأمريكية التي تدل على استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي على الرغم من تراجع معدلات التضخم.

وانخفض سعر الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى عند 2009 دولار للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2018 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد انخفاض الذهب الأسبوع السابق بنسبة 1%.