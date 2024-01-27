السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة في البرلمان حول الارتفاع الجنوني للذهب

الذهب
الذهب

قدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، اليوم طلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى وزير التموين (رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية شعبة الذهب) وزير البترول (رئيس هيئة التعدين المصرية) ووزير المالية رئيس هيئة الجمارك المصرية.


وجاء طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، بشأن الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب المصرية وقلة المعروض.
وأرجع النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في طلب الاحاطة إلى أن الارتفاع الجنوني لسعر الذهب يعود إلى التهريب خارج البلاد للذهب الخام، على الرغم من وجود المناجم والاتفاقيات الكثيرة لاستخراج الذهب في مصر.

 

طرق واليات الرقابة في استخراج الذهب

 

وتساءل الجبلاوي خلال طلب الاحاطة المقدم عن طرق واليات الرقابة في استخراج الذهب واليات الرقابة في ضبط الاسعار والالتزام بالسعر العالمي، وايضا عن آليات الرقابة في التجاوزات في الاسعار والبيع الذي أصبح خارج السيطرة.

وأكد “الجبلاوي” خلال تصريحات له أن الارتفاع الجنوني الذي يشهده سوق الذهب وصل الي أقصى مدى، طالبا من المواطنين بعدم الشراء في الفترة الحالية لحين عودة واستقرار الأسعار مرة أخرى، مقدما الشكر للأجهزة الأمنية في رصد وملاحقة الفاسدين والمتورطين في عمليات النهب والسرقة في هذا القطاع وهذا ما شاهدناه مؤخرا.

طلب إحاطة المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب وزير التموين وزير البترول وزير المالية الجمارك المصرية الذهب

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