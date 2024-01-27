تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم وما هي المصنعية 27-1-2024

‏يعتبر الذهب واحد من أكثر والأمور التي تهم المواطنين كثيرا لذا يقوم بالبحث عبر محرك البحث ‫جوجل‬ عن التفاصيل الخاصة بأسعار الذهب وهل ارتفاع سعر الذهب أم منخفض فيهتم كثير من المواطنين بمعرفة التفاصيل الكاملة عن أسعار الذهب.

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم



فيهتم المواطنين كثيرا بمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بأسعار الذهب وما هي الاسعار الخاص بالذهب والتفاصيل الكاملة عن اسعار الذهب اليوم السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤، وكذلك معرفة كافة التفاصيل الخاصة باسعار الذهب والمصنعية لدى التجار خاصة ان الاسعار تتفاوت بشكل كبير بين التجار وبعضهم البعض.



سعر الذهب اليوم تحديث لحظي

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

الشراء 4377 جنيها.

البيع 4357 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 11 نقطة.



سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

الشراء 4275 جنيها.

البيع 4177 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 10 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

الشراء 3830 جنيها.

البيع 3730 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 9 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

الشراء 3283 جنيها.

البيع 3183 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 8.5 نقطة.



سعر الذهب اليوم بالدولار

سجلت اونصة الذهب في الأسواق المصرية للمستهلكين وفقا للبورصة العالمية نحو 2020 دولار.

سجل جنيه الذهب نحو 30640 جنيها بزيادة تقدر بنحو 80 جنيها.

سجل سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام نحو 11000 جنيه.

سجل سبيكة الذهب وزن 5 جرام نحو 22000 جنيه.

سجل سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام نحو 136840 جنيها.

وتختلف سعر المصنعية فى محلات الصاغة بين تاجر واخر فالمصنعية تحتلف ما بين ١٠٠ جنيها الى ٢٥٠ جنيها اما الذهب الايطالى يصل سعره الى ٦٠٠ جنية مصنعية.

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