السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم وما هي المصنعية 27-1-2024

الذهب
الذهب

 ‏يعتبر الذهب واحد من أكثر والأمور التي تهم المواطنين كثيرا لذا يقوم بالبحث عبر محرك البحث ‫جوجل‬ عن التفاصيل الخاصة بأسعار الذهب وهل ارتفاع سعر الذهب أم منخفض فيهتم كثير من المواطنين بمعرفة التفاصيل الكاملة عن أسعار الذهب.

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم  
 

فيهتم المواطنين كثيرا بمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بأسعار الذهب وما هي الاسعار الخاص بالذهب والتفاصيل الكاملة عن اسعار الذهب اليوم السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤، وكذلك معرفة كافة التفاصيل الخاصة باسعار الذهب والمصنعية لدى التجار خاصة ان الاسعار تتفاوت بشكل كبير بين التجار وبعضهم البعض.
 

 سعر الذهب اليوم تحديث لحظي

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

الشراء 4377 جنيها.
البيع 4357 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 11 نقطة.


سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

الشراء 4275 جنيها.
البيع 4177 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 10 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

الشراء 3830 جنيها.
البيع 3730 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 9 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

الشراء 3283 جنيها.
البيع 3183 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 8.5 نقطة.


سعر الذهب اليوم بالدولار

سجلت اونصة الذهب في الأسواق المصرية للمستهلكين وفقا للبورصة العالمية نحو 2020 دولار.

سجل جنيه الذهب نحو 30640 جنيها بزيادة تقدر بنحو 80 جنيها.

سجل سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام نحو 11000 جنيه.

سجل سبيكة الذهب وزن 5 جرام نحو 22000 جنيه.

سجل سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام نحو 136840 جنيها.

وتختلف سعر المصنعية فى محلات الصاغة بين تاجر واخر فالمصنعية تحتلف ما بين ١٠٠ جنيها الى ٢٥٠ جنيها اما الذهب الايطالى يصل سعره الى ٦٠٠ جنية مصنعية.

قد يهمك أيضا:

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

استدرجه بقطعة حلوى.. قرار جديد ضد مُسن تحرش بطفل داخل مخزن في الهرم

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب (صور)

تحديث لحظي تعرف على سعر الذهب اليوم وما هي المصنعية سعر الذهب اليوم تعرف على سعر الذهب اليوم تعرف على سعر الذهب سعر الذهب اليوم وما هي المصنعية تحديث لحظي سعر الذهب اليوم

مواد متعلقة

مصر والسعودية.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 عيار 21 بالجنيه المصري والدولار

أسعار الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023.. عيار 24 بـ2891.5 جنيه

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات فى الأسواق

سعر الذهب اليوم بالدولار عيار 21

سعر سبيكة الذهب 50 جرام اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 فى مصر

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

عاجل| وقف إطلاق النار فى غزة.. تفاصيل اللقاء الثلاثى بين مصر وقطر وأمريكا غدًا

عاجل.. فيتوريا يضع 3 سيناريوهات لتعويض غياب إمام عاشور عن مواجهة الكونغو

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد فى بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟