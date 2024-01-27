عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب (صور)

سادت حالة من السعادة والمرح في أرجاء معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٥، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، حيث توافد العديد من المواطنين منذ الساعات الأولى من فتح أبواب المعرض في يومه الثالث.

وشهدت عروض التنورة على مسرح معرض الكتاب تفاعل كبير من قبل رواد المعرض، وانتشرت حالة من الانبهار من قبل المواطنين الذين التفوا حول مسرح المعرض لمشاهدة العروض عن قرب وتفاعلوا معاها بشكل كبير بالتصفيق والغناء.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

معرض الكتاب

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

عروض التنوره

عروض التنوره

عروض التنوره

عروض التنوره

عروض التنوره

عروض التنوره

عروض التنوره

عروض التنوره

عروض التنوره

عروض التنوره

عروض التنوره

عروض التنوره