السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

هيئة الكتاب.. الملاذ الأول لزوار معرض القاهرة

جناح هيئة الكتاب
جناح هيئة الكتاب

حرص المواطنون من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة على التوجه إلى الهيئة المصرية العامة للكتاب، إذ توفر الهيئة العديد من الإصدارات بأسعار زهيدة جدا، الأمر الذي وجه رواد المعرض  إليها لشراء احتياجاتهم من الكتب.

قال علاء محمود، أحد المواطنين، إن كتب هيئة الكتاب عظيمة جدا، ولذلك فهو يحرص على انتقاء الكتب من منافذ الهيئة العامة للكتاب، فيما قال إبراهيم عبدالله، أحد المواطنين، إن أبرز ما يميز الهيئة العامة للكتاب هي أنها تبيع إصداراتها القديمة بالسعر القديم، وهذا ما يجعل كتبها  من ارخص الكتب المطروحة في المعرض.

وفي السياق ذاته؛ أوضح سمير محمد، أحد المواطنين، أن إصدارات الهيئة لا تقدر بثمن وأسعارها في متناول الجميع.

معرض الكتاب 2024

تأتي الدورة الحالية من معرض الكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب.

جناح هيئة الكتاب
جناح هيئة الكتاب
جناح هيئة الكتاب
جناح هيئة الكتاب
معرض الكتاب 2024 معرض القاهره الدولي للكتاب هيئة الكتاب معرض الطفل عالم المصريات الدكتور سليم حسن

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