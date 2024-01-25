"عيون التواريخ" بـ200 جنيه و"عجائب الآثار" بـ350.. أبرز إصدارات دار الكتب والوثائق القومية

"عيون التواريخ" و"عجائب الآثار"، كانت هذه أبرز إصدارات دار الكتب والوثائق القومية في جناح b2 بقاعة 2 في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 في أرض المعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس.

وقال أحمد عبدالستار، أحد مسئولي جناح دار الكتب والوثائق القومية، لـ"الدستور"، إن أبرز الكتب التي أصدرتها الدار هذا العام تتمثل في "عيون التواريخ" والذي يحكي تاريخ العرب وأصولهم التاريخية، ويبلغ سعره 200 جنيه.

وأشار إلى أن كتاب "عجائب الآثار" يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهم والأوسع انتشارًا، ويبلغ سعره 350 جنيهًا.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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