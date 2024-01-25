الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"عيون التواريخ" بـ200 جنيه و"عجائب الآثار" بـ350.. أبرز إصدارات دار الكتب والوثائق القومية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

"عيون التواريخ" و"عجائب الآثار"، كانت هذه أبرز إصدارات دار الكتب والوثائق القومية في جناح b2 بقاعة 2 في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 في أرض المعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس.

وقال أحمد عبدالستار، أحد مسئولي جناح دار الكتب والوثائق القومية، لـ"الدستور"، إن أبرز الكتب التي أصدرتها الدار هذا العام تتمثل في "عيون التواريخ" والذي يحكي تاريخ العرب وأصولهم التاريخية، ويبلغ سعره 200 جنيه.

وأشار إلى أن كتاب "عجائب الآثار" يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهم والأوسع انتشارًا، ويبلغ سعره 350 جنيهًا.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

5ef44a25-af91-4906-8435-a01ffd16eeb6
5ef44a25-af91-4906-8435-a01ffd16eeb6
aff18518-9c58-43d1-8806-33fe5fc6e87a
aff18518-9c58-43d1-8806-33fe5fc6e87a
ae31b45b-4228-4b47-82fc-74503e155904
ae31b45b-4228-4b47-82fc-74503e155904
87ffa142-ee6b-4dd2-b549-66311f0c52d8
87ffa142-ee6b-4dd2-b549-66311f0c52d8
عيون التواريخ عجائب الآثار دار الكتب والوثائق القومية ارض المعارض والمؤتمرات الدولية معرض القاهرة الدولى

مواد متعلقة

تعرف على التفاصيل الكاملة لسعر تذكرة معرض الكتاب وخطوات الحجز اون لاين

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل| موقف الأهلي النهائي من بيع إمام عاشور: سعره 10 ملايين إسترليني

عاجل.. حماس ترفض اتهامات إسرائيل لقطر وتؤكد عرقلة الاحتلال لاتفاق تحرير المحتجزين

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

محمد الراعي

‏بطولة المفاجآت.. كوت ديفوار عاد لينتقم.. وطريق الفراعنة مفتوح

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

صور

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة