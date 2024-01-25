الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تعرف على التفاصيل الكاملة لسعر تذكرة معرض الكتاب وخطوات الحجز اون لاين

معرض القاهرة الدولى
معرض القاهرة الدولى للكتاب

يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"عن التفاصيل الكاملة عن معرض الكتاب وما هي تذكرة دخول  معرض الكتاب وكيف يمكن حجزها عبر الإنترنت؟،وذلك منعا للزحام الموجود أمام الأبواب،  كما يبحث المواطنون عن التفاصيل الخاصة عن سعر تذكرة دخول معرض الكتاب.

ويأتي ذلك مع انطلاق المعرض، اليوم، في دورته الخامسة والخمسين، معرض الكتاب في الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس؛ وذلك تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتبلغ سعر تذكرة معرض الكتاب 5 جنيهات فقط لا غير.

خطوات الخاصة بحجز تذكرة معرض الكتاب   

  • اختيار أيقونة شراء تذكرة.
  • اختيار شراء تذكرة دون عمل حساب على المنصة في حال عدم رغبتك في انشاء حساب على موقع المعرض.
  • إدخال رقم تليفونك المحمول.
  • تحديد عدد التذاكر الذي ترغب في شرائه.
  • الضغط على اختيار وسيلة الدفع (بطاقة ائتمان - كارت ميزة - أمان أو مصاري أو وسائل الدفع الإلكتروني).

معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ55

يوتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

و يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

 

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