الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

الشباب يتصدرون المشهد فى أول أيام معرض القاهرة للكتاب (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، زحامًا شديدًا من قبل المواطنين منذ الساعات الأولى لفتح أبوابه للجمهور في يومه الأول.

وتوافد على معرض الكتاب في يومه الأول العديد من المواطنين من مختلف الفئات والجنسيات، إلا أن فئة الشباب كانت هى الفئة الأكثر تواجدًا داخل ساحات وقاعات المعرض، والتي تصدرت المشهد على مدار الساعات الأولى.

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معرض القاهرة الدولى للكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

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معرض الكتاب للكتاب معرض القاهرة التجمع الخامس هيئة المصرية العامة للكتاب مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية

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