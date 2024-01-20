أبرزهم القمحاوي وعبد المجيد وعبيد والنجار.. تعرف على كل ما ستقدمه المصرية اللبنانية في معرض الكتاب

تشارك الدار المصرية اللبنانية، في الدورة الـ55 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمجموعة من العناوين، تتنوَّع بين الرواية والقصص، وكتب السير الذاتية والتاريخ والفقه، وحكايات الأطفال، وتعليم السيناريو.

الروايات

وتتصدَّر الرواياتُ قائمة "المصرية اللبنانية" وهي: "سيادة القاضي.. قصة واقعية من ملفات القضايا" لنور عبد المجيد، وتقدم فيها الكاتبة حكاية واقعية مثيرة من ملفات المحاكم، أما رواية "وكأنه الحبُّ" لنوال مصطفى فتدور في أجواء اجتماعية، وتقتنصُ معانيَ رائعة جديدة للحب، أما "ثلاث طرق للسعادة" لهويدا صالح فتدعوك للبحث مع شخصياتها عن طرق اقتناص السعادة، حيث توصَّل كل واحد منهم إلى طريقته الخاصة والأليفة للانغماس في المرح، وبالتالي إلى السعادة الكاملة.

وفي روايتها "العشيق السري لفراو ميركل" تطرح ريم نجمي سؤال الهوية في خلطة من المتخيَّل والحلم، وتتساءل مع بطلها يونس الخطيب، الشاب السوري المولود في ألمانيا لأسرة متديِّنة مهاجرة: هل للمستشارة الألمانية الشهيرة أنجيلا ميركل عشيق سري؟ تُمثِّل أنجيلا ميركل ليونس ليس فقط القيم الألمانية والأوروبية، التي يؤمن بها، وإنما "حب حياته" حيث سيحقق معها خططًا مستقبلية اتفقا على خوضها بعد أن تترك منصبها كمستشارة. أما في رواية زينب عفيفي "عملية تجميل" فالقراء على موعد مع الفانتازيا، حيث تسبَّب طبيب تجميل في ضرب المدينة بوباء "إكسير الشباب"، فأتى على ملامح الناس، ولم تلبث عدوى البحث عن مظهر الشباب أن طالت المباني والأشجار. وفي روايته "كوش كو" يبدأ ولاء كمال، أحداثها من عام 1901، حيث يصل «كوش كو» إلى القاهرة قادمًا من النوبة مع خاله ليتعلَّم أصول الخدمة بفندق شبرد. بين أروقة الفندق العريق، وشوارع العاصمة المفعمة بالصخب والحياة، يلتقي كوش بشخصياتٍ متناقضة ويعيش مغامراتٍ لا تقل عنه ثراءً وغرابة، ليدرك أن العالم ليس بالبساطة التي يتصورها.

وفي رواية "يوم آخر للقتل" تكشف هناء متولي بشجاعة عن الوجه المظلم لحياة النساء في مجتمع يقتات على الممارسات السرية والأكاذيب الرهيبة. وفي رواية "رجل اسمه الرغبة.. اعترافات دون جوان" لعائشة البصري، يرتفع صوت خوان رودريجو، سليل دونجوانات الأدب الإنساني، قائلًا إنه لا يريد تأويلات مُغرِضة ومشفِقة تراه كرجل ضحية لشبقه، والسؤال: ما هي الصورة التي يودُّ أن يقدِّمَها لنفسه أصلًا في هذه الرواية الممتعة؟

وفي رواية "دماء على السجادة الحمراء" لنهى داود، نعيش حالة من التشويق والإثارة ونلهث محاولين التعرف على الجاني، بعد أن سالت دماء المنتج الشهير، وتسربت الحياة من جسده، قبل بدء حفل ختام المهرجان السينمائي بدقائق. وفي رواية "القناع الأخير" للدكتورة لوتس عبد الكريم يواجه حبيبان ظروف الحياة الصعبة ويحاولان التغلب عليها بشتى الطرق.

وتصدر الدار رواية عزت القمحاوي «بيت الديب»، وفي هذه الملحمة الروائية يتتبَّع حياة أربعة أجيال من عائلة الديب في قرية العش، التي جمعت فلاحين هاربين من ضرائب العثمانيين، أسَّسوها بأنفسهم فوق أرض مستنقع بمحافظة الشرقية قبل مئات السنين. بين شخصيات الرواية أبطال ولصوص، صرعى حب وشهداء حرب. تتوالى فيها الأحداث بإيقاع سريع بين الواقع والخيال، بين الجد والسخرية، وتجري على مساحة تتجاوز حدود مصر إلى فلسطين والأردن والعراق والكويت وإيطاليا وبلجيكا. وفي رواية "على فراش فرويد" لنهلة كرم تغوص داخل الذات الإنسانية بكل تناقضاتها، الحب والكراهية، الصدق والكذب، البراءة والإثم، لنكتشف مع كل صفحة أن ما يظهر خارج النفس البشرية لا يعادل شيئًا مما داخلها. أما رواية "قصة أخرى للحياة‎" لفيبي صبري فتطرح أسئلة عن الدور الحقيقي للمرأة والأم والزوجة والملكة والعالمة والفيلسوفة في صنع العلوم القديمة ووضع إرهاصات العلوم الحديثة.

كما تتيح المصرية اللبنانية طبعة جديدة من كتاب عزت القمحاوي "الطاهى يقتل الكاتب ينتحر" حيث يتأمل مهارات البناء في الطبق والكتاب، ويقارن نتائج «العجن واللت» في المخبوز والمكتوب. ويحاول كشف الغش الذي يمارسه بعض الكُتَّاب والطهاة بتصعيد الدسم والملح والحار. ويحتفي بأعمال المهرة من الأدباء، ويعود دائمًا إلى مطبخ العظمة «ألف ليلة وليلة». وفي رواية "الأستاذ بشير الكحلى" لمينا عادل يصدِّق رجلٌ مريض بجنون العظمة، كل ما يقرأه. وقد عمل مدرسًا للتربية الرياضية، وأدار عمله وحياته بصرامة وانضباط ليعوِّض نفسه عن ضياع أمله الكبير، يعيش في فقاعة وهمية؛ باعتباره مصلحًا اجتماعيًّا، وسياسيًّا بارعًا، وصاحب رسالة سامية؛ يصعب تنفيذُها على أرض الواقع، لكنها تكتسبُ أهميةً كبيرةً ومصداقيةً في ذهنه. رغم ذلك فبشير الكُحلي إنسانٌ قبل كل شيء؛ له دوافعُه ورغباتُه، وله طرُقُه في إشباعِها، ونظرياتٌ يسعى إلى تطبيقها أيضًا.

وفي رواية "خوفو.. وذات العيون الذهبية" للدكتور زاهي حواس وفيرونك فيرنوي تقرِّبُنا الرواية بحرفيةٍ كبيرةٍ وبقدرةٍ فذَّةٍ على التصوير من الصراع النفسي الذي يدور داخل خوفو، وهو يتعرض لخيانات متعددة، أولها من أخته التي صارت زوجته، وثانيها من كاهن معبد "رع" وثالثها من إحدى المحظيات فائقات الجمال، لكن خوفو كان حذرًا، ينام مفتوح العينين، يرى الأشباح، ويسمع الهمس البعيد، وكما كان رجلًا حنونًا رومانسيًّا يُغدِقُ مشاعره بلا حساب، كما ظهر في علاقته بالفتاة الفلاحة التي ستصبحُ أمَّ ابنه خفرع، إلا إنه كان رجلًا قاسيًا شديد البطش، يعرف أن للخلود ثمنه، فلم يتورع عن إخراس المناوئين، حتى لو كانوا يتستَّرون خلف الآلهة.

أما "مقامات الغضب" للدكتورة صفاء النجار فتصوِّر أحداثُها حياة عائلة لا يعرف أفرادها الاتزان، فيقفون على طرفي النقيض إما التمرد والغضب أو الخنوع والاستسلام.

وفي روايته "حلو مر" للسفير محمد مصطفى عرفي يدخل بطله محمود، في علاقة عاطفية مع فتاة سودانية، وحتى يستكمل رسالته للدكتوراه، حول تطور الفكر السياسي لحركة الإخوان بالسودان، يطير إلى الخرطوم فنتعرَّف من خلال رحلته على حقيقة ما تعرَّض له السودان والسودانيون، على أيدي نظام قفز على السلطة متدثرًا بالأسمال الدينية.

كما تصدر طبعة جديدة من رواية أشرف العشماوي الجميلة "السرعة القصوى صفر"، وهي مستوحاة من أحداث حقيقية.‎ العشماوي ذهب إلى التاريخ، أو عاد إلى الماضي، من ثقب صغير للغاية، يخصُّ أسرة أرستقراطية تعيش في ضاحية «جاردن سيتي» منذ أيام الملكية وحتى قيام الجمهورية. وقد اختار هذه العائلة تحديدًا دون غيرها (من عائلات تضم وزراء وسادة ورجال أعمال ينعمون بالثراء وبعطف الملكية ووجاهة الأرستقراطية) لأن هذه العائلة صارت جزءًا من الحراك في مصر خلال فترتي الملكية وثورة يوليو وما بعدها، بل إنها كانت مشاركة في هذا الحراك، وقريبة من مطبخ السياسة حيث تُطهى المؤامرات وتُحاك الدسائس وتُرسم مصائر الناس دون أن يكون لهم الحق في الاختيار.

أعمال المصرية اللبنانية

المجموعات القصصية

وتصدر المصرية اللبنانية عددًا من المجموعات القصصية، ومنها مجموعة جديدة رائعة لحسن عبد الموجود بعنوان "تاجر الحكايات"، وهي قصص عن البراءة والموت والفقد والألم والجوع والعثور على الإنسانية حتى في الشَّر. في هذه الأقاصيص تبدو ملامح قصيدة الشعر الجيدة واضحة؛ من ذكاء الجملة وحضور المفارقة وسهولة التحويل في مجرى السرد، وقوة المخفي وراء المكتوب. ويتجلى هنا بشكل واضح ما صار أسلوبًا للكاتب في السخرية، التي قد تكون صادمة أحيانًا بتعارضها مع الكثير من قيم النفاق في العلاقات بين الأشخاص المقربين كالأهل والأصدقاء، أو بسبب زرع الشك في المستقر من الصور الذهنية.

كما تصدر "موت مع إيقاف التنفيذ" وهي المجموعة القصصية الثانية لطارق عز، ورغم أن الموت هو عنوان المجموعة، ولكن بنظرة متأملة نجد أن الحديث عن الموت هو في جوهره محاولة لفهم الحياة.

تقدم الدار المصرية اللبنانية لأول مرة رواية رقمية من تأليف فادي زويل الرواية عنوانها (2070 حرب الزانون) للكاتب فادي زويل وهي من أدب الخيال الذي يذهب بالقارئ إلى الصراعات المستقبلية مستخدمًا الذكاء الاصطناعي وكيفية قيادته للبشر وتوجيهه لهم في المستقبل.

الكتب

كما تصدر الدار مجموعة من الكتب المتنوعة، مثل كتاب "السيناريو- دليل احتراف الدراما" لمحمد رفيع، وفيه الكثير من الموضوعات التي تهمُّ الهواة والمحترفين، عن نشأة الدراما، والفارق بين المعالجة الدرامية والمعالجة السينمائية، وكيف نسجل الفكرة، وكيف نرسم الشخصية، ونظريات البناء الدرامي، والتيمات الدرامية العالمية، ومدارس كتابة السيناريو، وغيرها الكثير ليكون مرجعًا لعشاق الدراما. كما تصدر كتاب "صور من حياة الفاطميين" للدكتور محمد أحمد إبراهيم، يتناول فيه بعض جوانب الوجود الفاطمي في مصر، من خلال موضوعات حضارية، كملابس الخلفاء، صناعة الحلوى، مقياس النيل، مجتمع القرافة، مراسم الموت والجنائز، رحلة الحج، جبل المقطم، وغيرها.

وكذلك تصدر كتاب "ناحوم أفندى.. أسرار الحاخام الأخير ليهود مصر" لسهير عبد الحميد. تدور التساؤلات فيه حول حقيقة نوايا ناحوم أفندي الحاخام الأخير لليهود المصريين والذي تولي منصبه «1925 - 1960» في فترة تاريخية حرجة نشبت خلالها الصهيونية أظافرها لتجعل مصر بوابةً لعبور اليهود إلى أرض الميعاد المزعومة. إنها رحلة بحث بين معبد عدلي وحي جاردن سيتي، الذي أقام به الحاخام، ومجمع اللغة العربية الذي كان عضوًا به، وأوراق الصحف اليهودية الصادرة في مصر.

وفي كتاب "العودة إلى المستقبل.. نحو تحول حضارى" يجيب نبيل عبد الله الحصين، على سؤال متكرِّر في واقعنا العربي وهو لماذا تأخرت أمة العرب وتقدمت أمم أخرى؟ أما كتاب "أبناء محيي الدين.. سيرة ومسيرة عائلة من مصر" لمصطفى عبيد فيتتبَّع سيرة واحدة من أهم العائلات المصرية، وهي عائلة محيي الدين بكفْر شُكر. هذه العائلة تفاعلت مع حوادث كبرى في التاريخ الحديث، وقدَّمت عبر أجيال عدة أفذاذًا لعبوا أدوارًا عظيمة في بناء مؤسسات مصر الكبرى.

ويعدُّ كتاب "شطر الإيمان: الطـهارتان الصغرى والكـبرى، ونائبـهما" للدكتور سعد الدين هلالي، خطوة في طريق الوعي الفقهي لمسائل الوضوء والغسل والتيمم، ويختصر موسوعات فقهية غارقة في التفريعات والاختلافات بين مذاهب الحنفية والمالكية، ويكشف سماحة الدين.

وفي كتابه "بين الوعى والأوهام.. حراك عربي على معادلة التوازن" يقدم الكاتب عبد الله محمد علي تلمساني نظرة "غير تقليدية" للكون من حولنا، ومظاهر لمؤثراته على توجهنا المتوازن كأفراد ومجتمعات.

أما كتاب "السعادة الواقعية.. إضاءة الجانب المظلم من الحياة" للدكتور شريف عرفة فيتناول فكرة السعادة وسط صعاب الحياة، بطريقة مسلية مليئة بالرسوم الكاريكاتورية والحكايات الحقيقية.

السيرة الذاتية

وتصدر الدار السيرة الذاتية "صلاح فضل.. سيرة نقدية"، حيث لم يمهل القدر الناقد الكبير ليراها، وتتجلى قيمتها، ليس فقط في كونها شهادة ضافية عن رحلة عطاء ثرية وممتدة لرمز ملأ حياتنا الثقافية وشغل آفاقنا الفكرية بما بذله من جهود تأسيسية في الحياة الأكاديمية والثقافية العربية وما قدمه من عطاءات معرفية قيِّمة تنامت وتعالت لتقف شاهدًا شامخًا على مسيرة عَلَمٍ استثنائي في منجزه وإسهاماته، وإنَّما أيضًا في كون هذه السيرة بمثابة وثيقة مُهمة وشهادة شديدة الثراء والصدق على العصر. ويقدم للسيرة ويحررها الناقد الدكتور رضا عطية.

وتصدر الدار كتاب "قاموس الروح.. التصوف كما يجب أن نعرفه" للدكتور عمار علي حسن، وهو محاولة للإضافة إلى بناء التصوف الإسلامي السامق، الذي توالت عليه النوائب والعواصف والتدابير المحبطة، وأرادت له أن ينهار، لكنه بقي صامدًا في وجه التطرف والخرافة.

ومن أهم العناوين التي تصدرها الدار "قارئ الجثث سيدني سميث.. مذكرات طبيب تشريح بريطاني في مصر الملكية"، ترجمة مصطفى عبيد. يمثل سيدني سميث استنساخًا حقيقيًّا لجوزيف بيل، طبيب الجراحة بأدنبرج الذي استوحى منه آرثر كونان دويل شخصية شارلوك هولمز.

في تلك السيرة جانب من جرائم غامضة حقق فيها طلبًا للحقيقة، وسعيًا للعدالة، جرى معظمها في مصر خلال النصف الأول من القرن العشرين، وكانت اكتشافاته سببًا للوصول للجناة مثلما حدث في قضية ريا وسكينة، وغيرها من القضايا المرعبة التي تمكَّن من فك غموضها.

وتصدر الدار كتاب "صلاح الدين.. وسقوط مملكة بيت المقدس" للكاتب ستانلي لين بول، ترجمة علاء مصري النهر وهو من أجمل ما كُتب عن صلاح الدين، حيث يتتبع سيرته بدءًا من المهد في تكريت، وانتهاءً بمماته في دمشق.

وتصدر طبعة جديدة من كتاب "آفة حارتنا بين الذاكرة والنسيان" للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد‎ الذي أراد به أن يتذكر ويلقي ضوءًا على ما تم نسيانه أو إهماله، من صفحات التاريخ الروحي والمادي للوطن. التاريخ الروحي بما فيه من أفكار وكفاح من أجل الحرية، والتاريخ المادي بما فيه من بقايا حضارة ونهضة في العمارة والطرق والحدائق وما تشاء.

كما توفر الدار طبعة جديدة من "300 عام من الخوف.. قصة البشر من بداية الكون الى التوحيد" للكاتب جمال أبو الحسن الذي يصحبنا في رحلة مثيرة إلى داخل أدمغتنا، وإلى ما وراء عالمنا!.

عميد الأدب العربي

وكذلك تتيح طبعات من أعمال عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، مثل "الوعد الحق"، و"دعاء الكروان" و"الأيام" و"الفتنة الكبرى.. عتمان"، و"الفتنة الكبرى.. على وبنوه" و"الشيخان" وغيرها.

وفي سلسلة كلاسيكيات الفلسفة صدر كتاب (تاريخ الفلسفة الحديثة: القرنان التاسع عشر والعشرون) وهو من تأليف يوسف كرم وقام الدكتور مصطفى النشار بالتعليق على الكتاب ودراسته.

الكتاب بدأ من الفلسفة المعاصرة لهيجل وما تبعه من تيارات الفلسفة، حيث كان هو محور المذاهب الفلسفية فنقد آرائه الفلسفية ولَّد هذه المذاهب، وبالتالي تتبع هذا النقد وبناء المذاهب الناتجة عنه يؤدي إلى فهم أعمق للفلسفة في القرنين 19 و20م.

وأيضًا صدر كتاب "تاريخ الفلسفة في الإسلام" لـ "ت. ج. دي بور"، من ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة الذي استطاع أن يحوِّل هذا الكتاب من عمل يستهدف الغرب إلى مرجع فلسفي للمتخصصين العرب في الفلسفة الإسلامية. كما قام الناقد الأدبي الدكتور صلاح فضل بتقديم كتاب (محمد عبده) من تأليف الأديب عباس العقاد، ودراسة وتعليق حمدي النورج، حيث اعتبر العقاد محمد عبده من المجددين ذوي البصيرة النافذة لحقائق العصر، والناقدين لتركنا علومًا كان يجب أن نهتم بها، وهي التي قادت الآخر للتقدم.

وتتصدر الكلاسيكيات التاريخية قائمة الدار المصرية اللبنانية وهي: "علم التاريخ" تأليف هرنشو ترجمة الدكتور عبد الحميد العبادي وقام بالتعليق على الكتاب وتقديمه الدكتور أيمن فؤاد سيد، والكتاب من الكتب المؤسسة لنظريات وفلسفة علم التاريخ، ويعد من المراجع الهامة في هذا المجال، خاصة أنه تناول بإسهاب تطور علم التاريخ من القرن الخامس عشر الميلادي، كما أصدرت الدار كتاب "الدولة العثمانية من السلطان عبدالحميد الثاني إلى مصطفى كمال أتاتورك"، وهو كتاب يعتمد على مجموعة مقالات نشرها رشيد رضا وقام الباحث الدكتور أحمد الشرقاوي بجمعها، يعتمد الكتاب على الإحصائيات وتقديم وجهة نظر جديدة للأحداث التي أفضت لإلغاء السلطة العثمانية، كما ستصدر كتاب "تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلي نهاية الدولة الأموية" والذي ألفه المستشرق الألماني يوليوس فلهوزن وترجمة الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة وقامت الدكتورة نهلة أنيس بالتعليق على الكتاب وتقديم دراسة عنه، وهو في إسهاب يقدم لنا فترة الخلفاء الراشدين وقيام وصعود الدولة الأموية. يحظى الكتاب بتحليلات عميقة لأسباب الاضطرابات في الحقبة الأموية وكذلك يقدم لنا كيفية صمودها ومن ثم قدرتها على التوسع من حدود الصين إلى إسبانيا، كما قام الدكتور حسام عبد الظاهر بالتعليق على كتاب "وجهة الإسلام" وهو كتاب تحرير هاملتون جب وترجمة الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة، ويعد مرجعًا أساسيًّا لرؤية الغرب للإسلام والبلدان الإسلامية في منتصف القرن العشرين، وبالتالي مؤسسًا للسياسات الغربية تجاه الدول الإسلامية.

وفي سلسلة كلاسيكيات الأدب صدر كتاب "النحو الجديد" من تأليف عبد المتعال الصعيدي، وقامت الدكتورة نجلاء الخولي بدراسة الكتاب والتعليق عليه. قدم هذا الكتاب دراسة لخمس محاولات لتجديد النحو، مركزًا على جهود علماء البصرة والكوفة وبغداد والمغرب والأندلس.

وتصدر الدار مجموعة من قصص الأطفال، مثل "أم منصور وبستان النور" لسماح أبو بكر، و"لست أنا.. قال الكلب روبن" لأليس ليم أدي فيريا"، بترجمة شيرين عبد الوهاب ودينا سليمان، و"احذر يا تيكى" لجرو داله ترجمة شيرين عبد الوهاب وسها السباعي.

كما تصدر كتاب "أيام شبابي" لإحسان عبد القدوس، وهو مجموعة مقالات كتبها عبد القدوس في فترة شبابه وتشكل مرآة لآرائه وشخصيته.