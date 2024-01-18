الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

دماء على السجادة الحمراء.. رواية جديدة لنهى داود بمعرض الكتاب

الكاتبة نهي داود
الكاتبة نهي داود

تشارك الكاتبة الروائية نهي داود، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بروايتها الثامنة “دماء على السجادة الحمراء”.

 غموض جريمة ضاربة بجذورها في الماضي تكشف عنها نهي داود 

وفي تصريحات خاصة لـ “الدستور” تحدثت نهي داود، عن معرض الكتاب وما يحمله لها من ذكريات، قائلة: “لا تفصلنا عن معرض القاهرة للكتاب في دورته الخامسة والخمسين سوى أيام معدودات وهو محفل دافئ أنتظره من السنة إلى السنة، حيث أشارك في هذه الدورة بروايتي الثامنة (دماء على السجادة الحمراء)، وهي إصدار الدار المصرية اللبنانية”.

  طبيعة الرواية وموضوعها

وعن طبيعة الرواية وموضوعها أضافت نهي داود:  وتدور أحداث الرواية حول جريمة غامضة تقع في ليلة ختام أحد المهرجانات السينمائية الشهيرة حيث يقع المنتج صريعا وتتسرب من جسده الحياة.

تبدأ التحقيقات، وما بين ذيل مخضب بالدماء وملابس غريبة ملقاة في القمامة وميكروفونات غارقة وسلاح جريمة غائب وشريط مراقبة ممحو، يفقد المحقق بوصلته. فماذا إذا حامت الشكوك حول المحقق نفسه!

 

 

هناك شخوص كثيرة في رواية دماء علي السجادة الحمراء

ولفتت نهي داود إلى، أن هناك شخوص كثيرة في رواية دماء علي السجادة الحمراء، لكل منهم حكايته وعداوته مع المجني عليه.. ويلتبس علينا المشهد، أهي جريمة شغف وليدة لحظة غضب؟ أم جريمة تم التخطيط لها بعناية لتبدو كذلك؟ ما بين هذا وذاك يتخبط فريق التحقيق لكشف غموض جريمة ضاربة بجذورها في الماضي.

معرض الكتاب ليس حدثا ثقافيا فحسب وإنما يصلح أيضا كفسحة عائلية بامتياز

واختتمت نهي داود، أتمنى أن تحوز الرواية على إعجاب القراء وتحقق لهم تجربة ممتعة وأنتظر بفارغ الصبر لحظة وجودها بين أيديهم وإعلانهم لرأيهم فيها.، كما أرجو أن يستمتعوا بزيارتهم لمعرض الكتاب بصحبة ذويهم وعائلاتهم فمعرض الكتاب ليس حدثا ثقافيا فحسب وإنما يصلح أيضا كفسحة عائلية بامتياز بين المساحات المفتوحة والربوع الخضراء والمطاعم المتنوعة تحت أشعة شمس الشتاء الدافئة.

و الكاتبة نهي داود، كاتبة مصرية ولدت في إنجلترا وتخرجت في كلية الهندسة بجامعة القاهرة. عملت بمجالها لعدة سنوات قبل أن يغمرها تيار الشغف، وتجد نفسها عاكفة علي كتابة رواياتها البوليسية. حصلت علي دبلومة الكتابة الإبداعية من جامعة ويزليان الأمريكية وتخصصت في أدب الجريمة.

صدر للكاتبة نهي داود، في أدب الجريمة 7 روايات هي: "جريمة السيدة هــ"، “جريمة العقار 47”، و"جثتان والثالثة عند قدمي"، “رضا”، “جريمة في ليلة ممطرة”، “جريمة الفندق”، “مشهد سيما”، وروايتها التي تشارك بها في الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عن الدار المصرية اللبنانية “دماء علي السجادة الحمراء”.

نهى داود معرض القاهرة للكتاب 2024 الدار المصرية اللبنانية رواية دماء علي السجادة الحمراء رواية جريمة العقار 47 رواية رضا رواية جثتان والثالثة عند قدمي أدب الجريمة روايات أدب الجريمة

مواد متعلقة

سيد هويدى: فكرة معرض "معًا من القاهرة" ولدت من رحم الأحداث الجارية

محمد الفخرانى لـ "الدستور": بطلة "حدث فى شارعى المفضَّل" آخر سكان الأرض

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من رئيس مصلحة الضرائب بشأن منظومة "الإيصال الإلكتروني"

تصرف بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

وزير الداخلية الإيرانى يكشف جنسية القتلى التسعة فى الهجوم الباكستانى

"ألماس" بمليون جنيه.. التحقيق فى سرقة شقيقة حلا شيحة داخل مركز تجميل

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

عاجل.. إعلام إسرائيلى: انقلاب سفينة حربية تابعة للجيش فى عمق البحر وإصابة 7 جنود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس

مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة فى جنوب لبنان

بسبب العدوان الإسرائيلى.. ارتفاع حاد فى مؤشر الأسعار خلال 2023 فى فلسطين