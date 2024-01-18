دماء على السجادة الحمراء.. رواية جديدة لنهى داود بمعرض الكتاب

تشارك الكاتبة الروائية نهي داود، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بروايتها الثامنة “دماء على السجادة الحمراء”.

غموض جريمة ضاربة بجذورها في الماضي تكشف عنها نهي داود

وفي تصريحات خاصة لـ “الدستور” تحدثت نهي داود، عن معرض الكتاب وما يحمله لها من ذكريات، قائلة: “لا تفصلنا عن معرض القاهرة للكتاب في دورته الخامسة والخمسين سوى أيام معدودات وهو محفل دافئ أنتظره من السنة إلى السنة، حيث أشارك في هذه الدورة بروايتي الثامنة (دماء على السجادة الحمراء)، وهي إصدار الدار المصرية اللبنانية”.

طبيعة الرواية وموضوعها

وعن طبيعة الرواية وموضوعها أضافت نهي داود: وتدور أحداث الرواية حول جريمة غامضة تقع في ليلة ختام أحد المهرجانات السينمائية الشهيرة حيث يقع المنتج صريعا وتتسرب من جسده الحياة.

تبدأ التحقيقات، وما بين ذيل مخضب بالدماء وملابس غريبة ملقاة في القمامة وميكروفونات غارقة وسلاح جريمة غائب وشريط مراقبة ممحو، يفقد المحقق بوصلته. فماذا إذا حامت الشكوك حول المحقق نفسه!

هناك شخوص كثيرة في رواية دماء علي السجادة الحمراء

ولفتت نهي داود إلى، أن هناك شخوص كثيرة في رواية دماء علي السجادة الحمراء، لكل منهم حكايته وعداوته مع المجني عليه.. ويلتبس علينا المشهد، أهي جريمة شغف وليدة لحظة غضب؟ أم جريمة تم التخطيط لها بعناية لتبدو كذلك؟ ما بين هذا وذاك يتخبط فريق التحقيق لكشف غموض جريمة ضاربة بجذورها في الماضي.

معرض الكتاب ليس حدثا ثقافيا فحسب وإنما يصلح أيضا كفسحة عائلية بامتياز

واختتمت نهي داود، أتمنى أن تحوز الرواية على إعجاب القراء وتحقق لهم تجربة ممتعة وأنتظر بفارغ الصبر لحظة وجودها بين أيديهم وإعلانهم لرأيهم فيها.، كما أرجو أن يستمتعوا بزيارتهم لمعرض الكتاب بصحبة ذويهم وعائلاتهم فمعرض الكتاب ليس حدثا ثقافيا فحسب وإنما يصلح أيضا كفسحة عائلية بامتياز بين المساحات المفتوحة والربوع الخضراء والمطاعم المتنوعة تحت أشعة شمس الشتاء الدافئة.

و الكاتبة نهي داود، كاتبة مصرية ولدت في إنجلترا وتخرجت في كلية الهندسة بجامعة القاهرة. عملت بمجالها لعدة سنوات قبل أن يغمرها تيار الشغف، وتجد نفسها عاكفة علي كتابة رواياتها البوليسية. حصلت علي دبلومة الكتابة الإبداعية من جامعة ويزليان الأمريكية وتخصصت في أدب الجريمة.

صدر للكاتبة نهي داود، في أدب الجريمة 7 روايات هي: "جريمة السيدة هــ"، “جريمة العقار 47”، و"جثتان والثالثة عند قدمي"، “رضا”، “جريمة في ليلة ممطرة”، “جريمة الفندق”، “مشهد سيما”، وروايتها التي تشارك بها في الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عن الدار المصرية اللبنانية “دماء علي السجادة الحمراء”.