سيد هويدى: فكرة معرض "معا من القاهرة" ولدت من رحم الأحداث الجارية

40 فنانا ضد العدوان والإبادة وعنصرية القوة، يتجمعون في المعرض التشكيلي “معا من القاهرة”، والذي جاء استجابة لدعوة أطلقها الفنان التشكيلي سيد هويدي، والذي كشف في تصريحات خاصة لـ “الدستور” القصة الكاملة للمعرض.

فكرة معرض “معا من القاهرة” ولدت من رحم الأحداث الجارية

واستهل الفنان التشكيلي سيد هويدي، حديثه عن المعرض الذي يحتضنه أتيليه القاهرة، وينطلق في السادسة من مساء الأحد المقبل: “جاءت فكرة معرض “معا من القاهرة”، من رحم الأحداث الجارية التي يتعرض فيها الشعب الفلسطيني للإبادة”.

وأضاف: “عندما نشرت علي وسائل التواصل الاجتماعي، عبارة تقول: “من يتحمس لمعرض عن الأحداث الجارية” شارك العديد من الفنانين، وتواصل أغلبهم مع فريق العمل الذي تشكل من الفنانة آية الغرباوي، والفنانة هالة الحصري، سيد هويدي، واتفقنا علي مفهوم أن المعرض هدفه رسالة يعبر عنها الفنانين بلغتهم التشكيلية العابرة لحدود اللغة إلي القراءة البصرية من كافة البشر في كوكبنا المنكوب بالعدوان علي حقوق الشعوب في حريتها وتقرير مصيرها”.

واستكمل سيد هويدي حديثه لـ"الدستور": "بمجرد ميلاد الفكرة تبناها الفنان أحمد الجنايني رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة ــ اتحاد الكتاب والفنانين ــ بوسط البلد، ليذكرني بأن هذا المكان الذي يحتفل بمرور 70 عاما على تأسيسه، بمعرض عنوانه “الفن ضد القهر”، أقيم بعد انتفاضة الحجارة بأيام في نهاية عقد الثمنينات، واحتشد فيه جمهور القاهرة، فقد كان شرف أن أكون أصغر فنان في الفريق الذي نظم المعرض وفي مقدمتهم الفنان والناقد عز الدين نجيب، والفنان حلمي التوني، وكتب "أحمد بهاء الدين" في عموده اليومي بالأهرام عن المعرض، الذي شهد زخما إعلاميا كبيرا، وفي العام 2000 بعد انتفاضة الأقصي كنت ضمن فريق من الشباب أقمنا معرضا ضم 141 فنانا في قاعة الهناجر وافتتحة السيد عمرو موسي، والسيدة حنان عشراوي، وتم اقتناء لوحتي الانتفاضة ليلة الافتتاح لصالح حساب بنكي للسلطة الفلسطينية بمعرفة قطاع الفنون التشكيلية – وزارة الثقافة في ولاية الدكتور أحمد نوار".

بوستر المعرض

ولفت سيد هويدي إلى أنه: “الفن عبر تاريخه يأت من وعي الشعوب بحاضرها ومستقبل البشرية، معتمدا على التراث وتجارب إنسانية، لذلك عندما تحمس الفنانين للتعبير عن شواهد الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعب يعيش علي أرضه ووطنه، كانوا في حالة تجسيد لدور الفن في الحياة، باعتباره وسيلة اتصال اجتماعية مؤثرة وضمير الأحرار، ونصير المظلومين، والصوت عندما يغرق الواقع في السكوت، والمبشر بواقع جديد جميل يسعى إلى السلام العادل المبني على قيم إنسانية وأخلاقية”.

وتابع الفنان سيد هويدي: “يشترك في معرض “معا من القاهرة”، فنانين آمنوا بروح الفريق الواحد للتعبير عن معاناة شعب، يتعرض لظلم بين، محدق، وحقوق مهدرة، من أصحاب عنصرية القوة، والغطرسة، فقد اجتمعنا أكثر من 40 فنانا حتي نقول جملة للشعب الفلسطيني أصحاب الحق في أرضهم، نحن معكم.. من أتيليه القاهرة، من يوم الأحد 21 يناير في السادسة مساء، وحتي 5 فبراير 2024”.

والفنانين هم: “إيمان مرعي، آيه الله الغرباوي، أماني فهمي، آمال الجمال، إيمان عز، إيناس الجوهري، أحمد الجنايني، أمل أحمد مصطفي، أشرف نصيف، أسماء عادل السيد، أحمد بكر، خالد نصار، دنيا الصالح، راميه محمد نجا، رضوي منير، رحاب مصطفي، سيد هويدي، سحر عبد الحميد طعامه، سالي الجوهري، صلاح شعبان، فتحي علي، مي عبد الملك النوري، ميرفت دياب، محمد مجدي السداوي، محمد دسوقي، ميرفت الغزاوي، محمد عرابي، محمد شومان، نرمين يسري، نيرة الجمل، نيفين أحمد إسماعيل، نجلاء سلامة، نادر هلال، نيهال حمدي، هالة حزين، هالة هدايت، هبة خريبة، هالة صلاح الحصري، هناء سليم البيتاوي، هناء البلوشي”.

واختتم سيد هويدي: “المشاركين من الفنانين المصريين، انضم إليهم من الأشقاء فنانين من فلسطين، والكويت، والسعودية، وأمريكا، وهذا دليل على اتساع دوائر التعبير والتضامن، والإصرار على أن تصبح القضية الفلسطينية على منصات التواصل والشاشات وساحات النضال الوطني”.