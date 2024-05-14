الثلاثاء 14 مايو 2024
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مصر

قرارات مهمة من "التعليم" بشأن واقعة "مراقبة سباك" على امتحانات نهاية العام بسوهاج

وزارة التربية التعليم
وزارة التربية التعليم

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، قرارا بشأن الواقعة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الإثنين، بشأن تضرر طلاب إحدى المدارس بإدارة طما التعليمية من مشاركة أحد الأشخاص من غير المعلمين في توزيع أوراق الأسئلة والإجابات عليهم أثناء امتحانات النقل بالمدرسة.

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وأوضحت المديرية، أنه من خلال الفحص تبين أن الواقعة تخص مدرسة طما التجارية المشتركة، والواقعة تتلخص في انتداب الإدارة عددا من معلمي المرحلة الابتدائية التابعة للإدارة، للمشاركة في أعمال الملاحظة خلال امتحانات النقل بالمدرسة؛ نظرا لوجود عجز في الأعداد المطلوبة للامتحانات بالمدرسة؛ نظرا لكونها مدرسة بها أعداد كبيرة من الطلاب، وتعمل بنظام الفترتين وتم دعمها بنحو ٤٠ عضوا من التعليم الابتدائي.

وأشارت إلى أنه أثناء أداء أحد المعلمين المنتدبين، ويدعى (محمد عبداللطيف محمد فراج- معلم بمدرسة العتامنة الابتدائية) عمله داخل لجنة رقم (۱۰) خلال امتحان الصف الثاني بالمدرسة، لم يتمكن من السيطرة على الطلاب داخل اللجنة، وترتب على ذلك عدم انضباط اللجنة، وكذلك نظرا لعدم معرفة الطلاب بالمعلم المنتدب من التعليم الابتدائي وهو (محمد عبداللطيف)، قام أحدهم بتصويره ونشر الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتقدا بالخطأ أن هذا المعلم ليس من المعلمين بالمدرسة، وأنه يعمل أعمال حرة (سباك).

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وشدد مدير المديرية، أنه بناء على الفحص المبدئي قرر استبعاد مدير المدرسة من إدارة المدرسة لعدم قدرته على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضبط سير الامتحانات، مع تكليف لجنة من التعليم الفني والمختصين للتواجد بالمدرسة يوميا لضبط سير الامتحانات، مع إحالة الواقعة للشئون القانونية لإعمال شئونها.

وسبق أن انتشرت، أمس، واقعة معروفة إعلاميًا بمراقبة سباك على امتحانات نهاية العام في إحدى مدارس التعليم الفني بسوهاج.

مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج للإمتحانات المرحلة الابتدائية أعمال حرة سباك المعلمين عدم إنضباط اللجنة

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