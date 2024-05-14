الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التعليم" تكشف طريقة الإجابة على أسئلة امتحانات الثانوية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قالت وزارة التربية والتعليم، إن البابل شيت هو نموذج لإجابة امتحان الثانوية العامة، حيث أنه نظام يعتمد على تسجيل إجابة اختيار من متعدد "mcq”.

 

وطالبت الوزارة من طلاب الثانوية العامة 2024، تظليل الدائرة في البابل شيت تناظر الإجابة الموجودة على ورقة الأسئلة في ورقة الإجابة.

 

وأوضحت الوزارة من  خلال فيديو توضيحي، بأن ورقة أسئلة البابل شيت تنقسم إلى "أ، ب، ج، د"، للمدارس العربي، وبالنسبة للمدارس اللغات" a،b،c،d”.

تحميل امتحانات الثانوية العامة pdf وجدول الامتحانات 2024

وأشارت الوزارة، إلى أنه على الطالب الاختيار الإجابة في البابل شيت في ضوء النموذج المخصص له.


ونبهت وزارة التربية والتعليم، على طلاب الثانوية العامة، بتسجيل البيانات في ورقتي الإجابة قبل البدء في إجابة أي سؤال سواء البابل شيت أول المقالي.


وشددت الوزارة على الطلاب بأن يكون الخط واضح وجيد وبقلم أزرق"جاف" وكتابه الأسم وأسم المدرسة والإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، وكتابة رمز نموذج الامتحان بطريقة واضحة.


ونبهت وارة التربية والتعليم، بتظليل رقم الجلوس الخاص بالطالب المكون من 6 أرقام والتأكد من كتابته بشكل صحيح من أجل عملية التصحيح.

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جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2024


ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو توضيحي لطريقة كتابة البيانات والإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة 2024.


لمشاهدة الفيديو من هنا.


جدير بالذكر ستنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم 10 يوينو المقبل لأداء المواد الغير مضافة للمجموع، بينما تنطلق امتحانات المواد الأساسية يوم 22 يونيو 2024.

إجابة اختيار من متعدد امتحان الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة 2024 ورقة أسئلة البابل شيت وزارة التربية والتعليم المقالي

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