"التعليم" تكشف طريقة الإجابة على أسئلة امتحانات الثانوية

قالت وزارة التربية والتعليم، إن البابل شيت هو نموذج لإجابة امتحان الثانوية العامة، حيث أنه نظام يعتمد على تسجيل إجابة اختيار من متعدد "mcq”.

وطالبت الوزارة من طلاب الثانوية العامة 2024، تظليل الدائرة في البابل شيت تناظر الإجابة الموجودة على ورقة الأسئلة في ورقة الإجابة.

وأوضحت الوزارة من خلال فيديو توضيحي، بأن ورقة أسئلة البابل شيت تنقسم إلى "أ، ب، ج، د"، للمدارس العربي، وبالنسبة للمدارس اللغات" a،b،c،d”.

وأشارت الوزارة، إلى أنه على الطالب الاختيار الإجابة في البابل شيت في ضوء النموذج المخصص له.



ونبهت وزارة التربية والتعليم، على طلاب الثانوية العامة، بتسجيل البيانات في ورقتي الإجابة قبل البدء في إجابة أي سؤال سواء البابل شيت أول المقالي.



وشددت الوزارة على الطلاب بأن يكون الخط واضح وجيد وبقلم أزرق"جاف" وكتابه الأسم وأسم المدرسة والإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، وكتابة رمز نموذج الامتحان بطريقة واضحة.



ونبهت وارة التربية والتعليم، بتظليل رقم الجلوس الخاص بالطالب المكون من 6 أرقام والتأكد من كتابته بشكل صحيح من أجل عملية التصحيح.



ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو توضيحي لطريقة كتابة البيانات والإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة 2024.



لمشاهدة الفيديو من هنا.



جدير بالذكر ستنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم 10 يوينو المقبل لأداء المواد الغير مضافة للمجموع، بينما تنطلق امتحانات المواد الأساسية يوم 22 يونيو 2024.