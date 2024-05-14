جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2024

ارتفع البحث عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الازهري 2024 على محركات جوجل خلال الساعات الماضية من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي الازهري، وذلك بالتزامن مع قرب بداية الامتحانات، ونتيجة لذلك ينشر موقع الدستور جدول الامتحانات وكافة التفاصيل المتعلقة بذلك خلال السطور التالية.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

وفقًا لقطاع المعاهد الأزهرية، فإن جدول امتحانات الثانوي الازهري للشعبة الأدبية تبدأ من يوم الأحد الموافق 2 يونيو وتنتهي يوم الأحد 14 يوليو:

يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024 مادة الفقه والإنشاء

يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024 اختبار مادة القرآن الكريم.

يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024 مادة البلاغة.

يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024 مادة الجغرافيا.

يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024 مادة النحو.

يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024 مادة الحديث.

يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024 مادة التاريخ.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 مادة الفلسفة والمنطق.

يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 مادة الأدب والنصوص والمطالعة.

يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024 مادة التوحيد.

يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024 مادة الصرف.

يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2024 مادة التفسير.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية للشعبة العلمية

يبدأ جدول امتحانات الثانوي الازهري (الشعبة العلمية) من يوم السبت 1 يونيو حتى 15 يوليو.

يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 اختبار مادتي الفقه والحديث الشريف.

يوم الإثنين الموافق 3 يونيو 2024 اختبار مادة القرآن الكريم.

يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024 اختبار مادة الجبر والهندسة الفراغية.

يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 اختبار مادة اللغة الانجليزية.

يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 اختبار مادة الاستاتيكا.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 اختبار مادة الأدب والنصوص.

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 اختبار مادة الفيزياء.

يوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2024 اختبار مادة التوحيد.

يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 اختبار مادة النحو.

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 اختبار مادة الأحياء.

يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024 اختبار مادة البلاغة.

يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024 اختبار مادة التفاضل والتكامل.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 مادة الديناميكا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 مادة الكيمياء.

يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024 مادة الصرف.

يوم الإثنين الموافق 15 يوليو 2023 مادة التفسير.