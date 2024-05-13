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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 لجميع الشُعب

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، ارتفعت معدلات البحث، بتلك الكلمات البحثية، من الطلبة والطالبات، تزامنا مع اقتراب إعلان الوزارة، بطاقات أرقام جلوس دخول الامتحانات، المقررة في ١٠ يونيو المقبل  للمواد خارج المجموع و٢٢ يونيو المواد الأساسية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

ووفقا للجدول الرسمي الذي اعلنته وزارة التربية والتعليم، تنطلق الامتحانات بداية من يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية، وفي يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

كما تنطلق امتحانات المواد الاساسية، بداية من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي، وفي يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، والثلاثاء 2 يوليو 2024 امتحان اللغة الاجنبية الأولى.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم

فى يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء، ويوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء، وفي يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

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فى يوم السبت 13 يوليو 2024:التفاضل والتكامل، ويوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا ، ويوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا.

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في يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ، ويوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، ويوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

جدير بالذكر، ان تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم ١٠ يونيو المقبل  للمواد خارج المجموع و٢٢ يونيو المواد الأساسية.

جدول امتحانات الثانوية العامة أرقام جلوس امتحانات المواد الأساسية امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية امتحان مادة التربية الدينية مواد خارج المجموع

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