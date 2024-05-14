الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات الدلالية عبر محركات البحث جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، وذلك تزامنًا مع اقتراب موعد انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2024.

وينشر "الدستور" في التقرير جدول امتحانات الثانوية العامة ، في البداية، امتحانات المواد خارج المجموع، ففي يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 

ووفقًا للجدول الرسمي، الذي حددته وزارة التربية والتعليم، تنطلق، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 10 يونيو المقبل، للمواد خارج المجموع، بينما تنطلق امتحانات المواد الأساسية لكافة الشعب للثانوية العامة للعام 2024، بداية من 22 يونيو فور العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

بينما في يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.
وتنطلق امتحانات المواد الاساسية، بداية من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي، وفي يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، واللغة الأجنبية الأولي يوم 2 يوليو.

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جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 لجميع الشُعب


جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 علمي

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.، ويوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 علمي رياضة 

يوم السبت 13 يوليو 2024:التفاضل والتكامل، ويوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا، ويوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.، وفي يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا، وفي يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، وفي يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق .

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استعد.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني بالقاهرة والجيزة

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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني في القاهرة الكبرى

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