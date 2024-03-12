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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

التعليم: بدء امتحانات الثانوية العامة فى موعدها 10 يونيو المقبل

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم إجراء أي تعديلات على مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، التي من المقرر أن تبدأ يوم الإثنين الموافق ١٠ يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق ٢٢ يونيو للمواد المضافة للمجموع.

مصدر بـ"التعليم": إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة شهر أبريل المقبل

وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم إجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي الذي تم إعلانه يوم ٤ مارس الجاري.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم ٤ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٢٣ مايو ٢٠٢٤، كما قرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى يوم ٦ يونيو ٢٠٢٤.

جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم مواد غير المضافة للمجموع عام الدراسي الحالي امتحانات الدبلومات الفنية

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