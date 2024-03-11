الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مصدر بـ"التعليم": إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة شهر أبريل المقبل

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديريات التربية والتعليم بضرورة حصر أعداد طلبة الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات، بعد الانتهاء من تسليم استمارات التقدم للامتحانات إلى لجان النظام والمراقبة، الخاصة بكل مديرية، وتصنيفهم حسب الشعبة واللغة الأجنبية الثانية.

 تجهيز بطاقات أرقام الجلوس لكل طالب وفقًا للشُعب واللغة الأجنبية الثانية

وقال مصدر مسئول بديوان عام الوزارة إن الهدف من حصر أعداد الطلبة وتصنيفهم هو تجهيز بطاقات أرقام الجلوس الخاصة بكل طالب وفقا للشُعب واللغة الأجنبية الثانية.

وشدد المصدر، في تصريح خاص، على أنه من المقرر تجهيز بطاقات أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب لمعرفة توزيعهم على اللجان الامتحانية خلال شهر أبريل المقبل. 

رابط تسجيل 1 سري ثانوية عامة 2024 وموعد امتحانات نهاية العام

جدول امتحانات الثانوية العامة

من جانبه، أوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن جدول امتحانات الثانوية العامة يتضمن عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك، على أن تبدأ يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل، حتى يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق 22 يونيو المقبل.

توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حرصت خلال وضع جدول الامتحانات على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة، مضيفا أن تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية يهدف أيضا لإزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

واستعرض الوزير الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة منذ بداية العام الدراسي لضبط منظومة المرحلة الثانوية، والتي جاء على رأسها منع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.

كما أوضح الدكتور رضا حجازي أن الوزارة ستتخذ خلال امتحانات العام الحالي إجراءات مكثفة وأكثر تطورا لمواجهة ظاهرة الغش بكافة أشكاله.

txt

5 مدارس ثانوية تتنافس على المركز الأول بمسابقة أوائل الطلبة بالوادي الجديد

وشدد الوزير على أن امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024 بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي، من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية في كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها، مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.

كما أكد الوزير، كذلك، مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح "open book" أسوة بالعام الماضي، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

الثانوية العامة اللغة الأجنبية الثانية لجان النظام والمراقبة الدكتور رضا حجازي جدول امتحانات الثانوية العامة

مواد متعلقة

"التعليم" تعلن شروط التقديم للمستوى الأول رياض أطفال بالمدارس الرسمية الدولية

"التعليم" ترسل خطايا للمديريات بشأن تدريب معلمي رياضيات المرحلة الإعدادية

فتح باب التقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية (IPS)

وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة قدوم شهر رمضان

المقررات الدراسية لطلاب النقل خلال شهر مارس بالفصل الدراسي الثاني

وزير التعليم يتفقد امتحانات المتقدمين لمسابقة شغل أكثر من ١١ ألف وظيفة معلم مساعد

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين في أول أيام رمضان

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

عثور طاقم إسعاف بأسوان على 755 ألف جنيه.. والمشرف: مسئوليتنا توصيل الأمانات لأهلها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها