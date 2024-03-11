مصدر بـ"التعليم": إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة شهر أبريل المقبل

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديريات التربية والتعليم بضرورة حصر أعداد طلبة الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات، بعد الانتهاء من تسليم استمارات التقدم للامتحانات إلى لجان النظام والمراقبة، الخاصة بكل مديرية، وتصنيفهم حسب الشعبة واللغة الأجنبية الثانية.

تجهيز بطاقات أرقام الجلوس لكل طالب وفقًا للشُعب واللغة الأجنبية الثانية

وقال مصدر مسئول بديوان عام الوزارة إن الهدف من حصر أعداد الطلبة وتصنيفهم هو تجهيز بطاقات أرقام الجلوس الخاصة بكل طالب وفقا للشُعب واللغة الأجنبية الثانية.

وشدد المصدر، في تصريح خاص، على أنه من المقرر تجهيز بطاقات أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب لمعرفة توزيعهم على اللجان الامتحانية خلال شهر أبريل المقبل.

جدول امتحانات الثانوية العامة

من جانبه، أوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن جدول امتحانات الثانوية العامة يتضمن عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك، على أن تبدأ يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل، حتى يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق 22 يونيو المقبل.

توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حرصت خلال وضع جدول الامتحانات على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة، مضيفا أن تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية يهدف أيضا لإزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

واستعرض الوزير الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة منذ بداية العام الدراسي لضبط منظومة المرحلة الثانوية، والتي جاء على رأسها منع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.

كما أوضح الدكتور رضا حجازي أن الوزارة ستتخذ خلال امتحانات العام الحالي إجراءات مكثفة وأكثر تطورا لمواجهة ظاهرة الغش بكافة أشكاله.

وشدد الوزير على أن امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024 بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي، من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية في كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها، مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.

كما أكد الوزير، كذلك، مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح "open book" أسوة بالعام الماضي، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.