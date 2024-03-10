فتح باب التقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية (IPS)

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم للمستوى الأول (FS1) بمرحلة رياض الأطفال بكافة فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2024 / 2025، اعتبارا من اليوم 10 مارس 2024 حتى يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024.

وتوضح الوزارة أنه يمكن التقديم من خلال الخطوات التالية:

١- الدخول على شروط الالتحاق (Instructions) عن طريق QR Code الخاص بها.

٢- الدخول علي لينك التقديم (Register Now)من QR code الخاص بالتقديم.

٣- ملء البيانات المطلوبة.