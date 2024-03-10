الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

فتح باب التقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية (IPS)

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم للمستوى الأول (FS1) بمرحلة رياض الأطفال بكافة فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2024 / 2025، اعتبارا من اليوم 10 مارس 2024 حتى يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024.

فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وتوضح الوزارة أنه يمكن التقديم من خلال الخطوات التالية:

١- الدخول على شروط الالتحاق (Instructions) عن طريق QR Code الخاص بها.

٢- الدخول علي لينك التقديم (Register Now)من QR code الخاص بالتقديم.

٣- ملء البيانات المطلوبة.

 

وزارة التربية والتعليم مرحلة رياض الأطفال مستوى الأول FS1 فروع المدارس الرسمية الدولية IPS عام الدراسي 2024 2025

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