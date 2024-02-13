الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية من 13 فبراير 2024 حتى 20 فبراير 2024، وذلك من خلال الرابط التالي، https://tawzef.emis.gov.eg.

موعد التقديم 

وتكما فتحت الوزارة، بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، باب التقديم المدربين الأكاديميين ووكلاء المدارس للمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية من 13 فبراير حتى 20 من نفس الشهر.

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الوظائف المطلوبة 

وحددت وزارة التربية والتعليم، الوظائف المطلوبة كالتالى:

  • مدير أكاديمي مدرسة ايفر جرو الدولية بمدينة السادات محافظة المنوفية
  • مدير أكاديمي مدرسة احمد ضيف الله الدولية بمدينة أسيوط محافظة أسيوط
  • وكيل مدرسة ايفا الدولية بالسادس من أكتوبر محافظة الجيزة
  • وكيل مدرسة فريش الدولية بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية
  • وكيل مدرسة موبيكا الدولية بالسادس من أكتوبر محافظة الجيزة.

شروط التقدم للالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، شروط التقدم للالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية: مؤهل عالي مناسب وخبرة في مجال ادارة المنشأت التعليمية لا تقل عن 3 سنوات ولا يزيد السن في أول اكتوبر 2024 عن 55 عاما ويفضل أن يكون من أبناء المحافظة الموجود بها المدرسة (لا يوجد بدل انتقال) يتعهد بالاستمرار بالعمل داخل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مدة لا تقل عن خمس سنوات دراسية وإجادة اللغة الإنجليزية إجادة استخدام الحاسب الآلي (MS Office) الحصول على تقويم أداء بمرتبة كفء خلال الثلاث سنوات ويفضل الحصول على دراسات عليا بمجال الإدارة أو مجال التدريب أو المجال التربوي ويفضل الحصول على دورات تدريبية في مجال القيادة معايير القبول، ويجب أن يجتاز اختبار اللغة الانجليزية والحاسب الآلى واجتياز المقابلة الشخصية والمبنية على اختبارات القيادة.

وزارة التربية والتعليم المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID مدينة السادات مشروع قوى عاملة مصر

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