"سلومة" يطالب بضرورة بتفعيل حصص المشاهدة والاهتمام بالطلاب الضعاف ورفع مستواهم

قام أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بجولة ميدانية لمدارس إدارة شمال التعليمية حيث تفقد مدرستى أحمد عرابى تعليم أساسى ومدرسة أحمد عرابى الثانوية الصناعية للبنات، وهنأ الجميع ببداية الفصل الدراسى الثانى.

بدأ وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بتفقد الفصول الدراسية للاطمئنان على سير العملية التعليمية وكذلك المعامل كما قام بالاطمئنان على تسليم جميع الطلاب للكتب الدراسية ومحاورتهم فى الحصص التعليمية للوقوف على مستوى تحصيل الطلاب للمادة العلمية.

كما أكد سلومة، على ضرورة تفعيل حصص المشاهدة والاهتمام بالطلاب الضعاف ورفع مستواهم العلمى كذلك الاهتمام بممارسة الأنشطة المختلفة لإكساب الطلاب المهارات الحياتية التي تساعد على خلق جيل مبدع قادر علي التفكير العلمي.

وفى سياق متصل تابع مدير المديرية التعليمية بالجيزة، قسم الزخرفة والتنسيق والديكور بمدرسة أحمد عرابى الثانوية الصناعية للبنات وكذلك قسم الملابس والطباعة وقسم الإلكترونيات مؤكدًا على ضرورة إقامة معرض للمنتجات الفنية لقسم الزخرفة والديكور،وكذلك عرض فيديوهات للتدريبات التعليمية لنقل المعرفة على أوسع نطاق.

وأشاد سلومة، بالجهد المبذول من قبل إدارة المدرستين وأمر بتكريم هشام رمضان مدير مدرسة أحمد عرابى تعليم أساسى، وأحمد محمود مدير مدرسة أحمد عرابي الثانوية الصناعية للبنات.

وكان قد اطمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعه بمديري المديريات بمختلف المحافظات على نسبة توريد الكتب المدرسية إلى المديريات التعليمية والتى تجاوزت الـ ٩٠%.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من تسليمها للطلاب، وكذلك ضرورة متابعة الصيانة الدورية للمدارس وأن يقوم مسئول الصيانة بالمدارس بالإبلاغ عن أي أعمال تحتاج إلى صيانة.

وقد استعرض الوزير، خلال اللقاء، التأكيد على الآليات التي تتخذها الوزارة والمتعلقة بالمحاور الرئيسية للعملية التعليمية، وهي الطالب والمعلم والمناهج والمبنى المدرسي ومتابعة تنفيذ المديريات التعليمية لها.