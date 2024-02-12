الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التعليم" تحظر تحصيل رسوم الدراسة بالدولار فى بعض المدارس المصرية (فيديو)

الرسوم
الرسوم

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، عن تفاصيل قرار وزارة التربية والتعليم بمنع تحصيل رسوم الدراسة بالعملة الصعبة في بعض المدارس المصرية، مشيرًا إلى أن القرار لا يطبق على كافة المدارس العاملة في مصر.

وقال فياض، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، إن القرار يستهدف المدارس الدولية والخاصة والتي تتبع مناهج دولية في تدريس بعض المقررات، مبينًا أن هناك مدارس أخرى عادية وخاصة تقدم مقررات دولية ولديها فروع عدة في مصر.

وأكد أن الهدف من القرار هو منع بعض المدارس من فرض رسوم بالدولار على الطلاب، سواء كانت رسومًا كاملة أو جزئية، وذلك لحماية حقوق الطلاب والأهالي، خاصة في ظل تذبذب سعر الصرف، ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتحصيل رسوم الدراسة بالعملة الصعبة في المدارس، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي سياق متصل، تحدث فياض عن مسابقة الـ30 ألف معلم التي أطلقتها وزارة التعليم، وقال إن هناك حوالي 14 ألف معلم لم ينجحوا في بعض مراحل الاختبارات، وأنهم سيحصلون على فرصة أخرى في المسابقة القادمة، شرط أن يجتازوا الاختبارات التي فشلوا فيها سابقًا، مضيفًا أن الوزارة ستعلن عن دفعة جديدة من المسابقة قبل نهاية الشهر الجاري وقبل حلول شهر رمضان 2024.

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