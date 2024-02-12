الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كيف يرعى صندوق النقد مصر لمواجهة التضخم والدولار؟.. خبير اقتصادي يوضح (فيديو)

صندوق النقد
صندوق النقد

تحدث الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن الوضع الاقتصادي في مصر ودور صندوق النقد الدولي في دعمها، قائلا إن صندوق النقد يولي اهتماما كبيرا بمعالجة أزمة التضخم في مصر، التي تعتبر الأولى بالرعاية والاحتواء، وأشار إلى أن التضخم يتأثر بشكل كبير بسعر الصرف.

وأضاف نافع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، عبر قناة صدى البلد، أن مصر بحاجة إلى تحسين الإنتاج والتصدير وتخفيض الطلب على الدولار، الذي ينعكس على مشكلات في الاقتصاد، موضحا أن الروشتات الاقتصادية تتطلب التشديد النقدي والكبح المالي، وهذا يتم من خلال رفع سعر الفائدة وجذب رؤوس أموال ساخنة وتقليل الإنفاق الحكومي، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والرعاية للطبقات الأولى.

وأشار إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي تعتبر زيادة نسبة قرض الصندوق لمصر ضرورية بسبب الأزمات التي تعاني منها مصر مؤخرا وخاصة ما يحدث في غزة، وقال: "قرض صندوق النقد ساهم في انخفاض سعر التأمين على العقود وقيمة العملة الدولارية مقابل الجنية وانخفاض سعر الذهب".

واختتم بالقول إن مصر لا تنوي تعويم الجنيه بل تقوم بتعويم جزئي أو مدار أو تحريك، وأنها تحتاج إلى ربط مرن لسعر العملة، وهو تحريك في حدود سعرية بمؤشرات مربوطة بالذهب وأصول تحت إدارة البنك المركزي، ويتغير كل نصف سنة.

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