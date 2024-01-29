الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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من أبورماد إلى الشلاتين.. "صالة التحرير" يستعرض تقريرًا لـ"الدستور" عن الجراد السودانى

صالة التحرير
صالة التحرير

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن مدن حلايب وشلاتين وأبورماد، التابعة لمحافظة البحر الأحمر، تعرضت لهجوم شرس من أسراب الجراد الصحراوي الأصفر، القادمة من السودان، والتي تغطي مساحات واسعة تصل إلى عشرات الكيلومترات.

وأشارت مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، على شاشة صدى البلد، إلى تقرير نُشر بموقع "الدستور" بعنوان: "أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية"، والذي نقل عن مصدر مطلع، أن الجراد تجاوز الحدود المصرية بأعداد هائلة، وانتشر في مناطق متفرقة، انطلاقًا من أبورماد وصولًا إلى الشلاتين، مضيفًا أن الجراد تسبب في إلحاق أضرار بالغة بالأشجار والزراعات الجبلية.

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

وأشار المصدر إلى أن فرق مكافحة الجراد تبذل جهودًا مستمرة للتصدي للجراد والقضاء عليه؛ باستخدام قواعد مكافحة الجراد المنصوبة على الحدود والمخصصة للحماية والمكافحة، والوصول إلى الأماكن النائية والجبلية التي تتواجد فيها أسراب الجراد.

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