الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عاجل.. أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

أسراب الجراد جنوب
أسراب الجراد جنوب البحر الاحمر

تشهد المناطق الحدودية بمدن حلايب وشلاتين وأبورماد، جنوب محافظة البحر الأحمر، هجومًا لأسراب الجراد الصحراوي الأصفر، بكميات كبرى تجاوزت عشرات الكيلومترات، قادمًة من اتجاه السودان.

وكشف مصدر، لـ"الدستور"، عن أن أسراب الجراد اقتحمت الحدود المصرية من اتجاه السودان، بكميات كبيرة تجاوزت عشرات الكيلومترات، موزعة بمناطق مختلفة؛ بدايةً من منطقة أبورماد وحاليًا دخلت منطقة الشلاتين، مشيرًا إلى أن هناك أعدادا كبيرة من الجراد هاجمت الأشجار وبعض الزراعات الجبلية بشكل كبير.

وأوضح المصدر أن أفراد ومهندسي قواعد مكافحة الجراد يعملون بشكل متواصل للسيطرة على أسراب الجراد ومكافحتها؛ من خلال قواعد مكافحة الجراد المنتشرة بالمناطق المتاخمة للحدود والمتمركزة لأعمال الحماية والمكافحة، والدخول لعمق المناطق الجبلية وأماكن تجمعات أسراب الجراد.

ولفت إلى أن أسراب الجراد جاءت بأعداد كُبرى، وفي مناطق مختلفة، موضحًا أن الجراد الذي دخل الحدود المصرية من نوع الجراد الأصفر الصحراوي، ويتغذي كل كيلومتر مربع من أسراب الجراد على 35 طن مواد غذائية وزراعات.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا مواجهة تلك الأسراب بكل وسائل المكافحة، وتشكيل لجان لمتابعة الموقف، لافتًا إلى أن إدارة مكافحة الجراد بمدينة حلايب وشلاتين رصدت دخول أسراب جديدة للجراد الأصفر، وأن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تلقت إخطارًا من الجهات المعنية بالمحافظة، ويتم التنسيق مع بعض المؤسسات الدولية المعنية للسيطرة على الوضع واستكمال أعمال المكافحة.

ونوه بأن فرق مكافحة الجراد من العاملين بقواعد المكافحة يعملون على مدار الساعة ولأيام متتالية داخل الأودية الجبلية لمحاصرة تلك الأسراب والقضاء عليها، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا على كافة المستويات لمواجهة هجوم الجراد من الجانب السوداني، والذي وصل إلى مناطق مأهولة بالسكان في حلايب وشلاتين وأبورماد.

أسراب الجراد جنوب البحر الاحمر
أسراب الجراد جنوب البحر الاحمر
أسراب الجراد جنوب البحر الاحمر
أسراب الجراد جنوب البحر الاحمر
أسراب الجراد جنوب البحر الاحمر
أسراب الجراد جنوب البحر الاحمر
المناطق الحدودية حلايب منطقة ابو رماد البحر الاحمر الجراد اسراب الجراد مكافحة الجراد فرق مكافحة

مواد متعلقة

محافظ البحر الأحمر يسلم عقود 93 ورشة في مدينة الحرفيين بالغردقة

ضمن احتفالات العيد القومي.. محافظ البحر الأحمر يفتتح اكبر مصنع يخوت بالغردقة

أبوالبنات يُحارب الحياة بِذراعٍ واحدة بالغردقة: أكل العيش محتاج كفاح وسعى

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر 2024

تداول 6.4 مليون طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال 2023

السعادة قرار.. "رضوى" بطلة من ذوى الهمم بالغردقة تتحدى ظروفها الصحية

محافظ البحر الأحمر يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة

فنان ستيني يصنع إبداعا من مخلفات الحديد بالغردقة

الأكثر قراءة

عاجل.. أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

جيروزاليم بوست: حماس الفائز الحقيقى فى حرب غزة وتقود مفاوضات إنهاء الحرب

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

التعادل سيد الموقف.. ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل