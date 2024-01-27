السبت 27 يناير 2024
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برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر 2024

الدكتور هشام منير
الدكتور هشام منير

يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية وذلك بعد ظهور مؤشرات عن الانتهاء من أعمال التصحيح وقرب إعلان النتيجة وإعتمادها، وإخطار الطلاب بها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر 2024

كشف الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الاحمر، أن اوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة في مرحلة التصحيح، مؤكدًا أن النتائج الأولية مبشرة وانه هناك ارتفاع في نسبة النجاح، لافتًا الي أنه سيتم إعلانها فور انتهاء اعمال التصحيح خلال ايام قليلة، مؤكدًا أن عملية التصحيح ورصد الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بدأت عقب انتهاء الامتحانات مباشرةً.

وأوضح منير أنه يتم مراعاة الدقة والانضباط في العمل تجنبًا للأخطاء لصالح جميع الطلاب، مشيرًا إلى عدم إهمال أي جزء مُجاب عنه من قبل الطالب والالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، لافتًا الي توفير نماذج الإجابة لكل مادة، حيث يتم مراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة.

 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر 2024

في السياق ذاته، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الاحمر، أن غرفة عمليات المديرية والإدارات المختلفة بالمحافظة لم تسجل مشكلات او حالات تجاوز امتحانات الشهادة الاعدادية، مؤكدًا أن المديرية لم تتلقي اي بلاغات او خروقات طوال أيام الامتحانات، لافتًا الي ان غرف العمليات والمتابعة كانت تُباشر الامتحانات علي مدار الساعة لرصد وتلقي الشكاوي والتعامل الفوري معها حينها.

وأكد أنه لم يتم تسجيل اي حالات مرضية أو غياب او اعتذارات للمراقبين في كافة اللجان، مؤكدًا أن الإجراءات التنظيمية خلال الامتحان تمت بمنتهي الاحترافية والحسم، موجهًا رسالة طمأنه للطلاب وأولياء الامور، وأن أعمال التصحيح والمراجعة تتم وفقًا لضوابط وبدقة عالية مراعاةً لمصلحة الطلاب.

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