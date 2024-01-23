محافظ البحر الأحمر يفتتح الممشى السياحى بالغردقة

افتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم، المرحلة الثالثة والأخيرة من أعمال إنشاء الممشى السياحى الجديد شمال مدينة الغردقة، حيث تم الانتهاء من جميع الإنشاءات وأعمال المرافق والبنية التحتية من خطوط كهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها من المرافق التي تمت بالممشي، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية من ملاك الفنادق والقرى السياحية بشمال الأحياء.

وخلال الافتتاح أشاد محافظ البحر الأحمر بالأعمال التي تمت بالممشى السياحي الجديد، مشيرا إلى أنه يضم مساحات خضراء ومظلات حضارية ومكان انتظار للسيارات، لافتًا إلى أن الممشى الجديد يعد متنفسًا ومتنزهًا لأهالى شمال المدينة ونزلاء الفنادق المتواجدين بالمنطقة، موضحًا أن طول الممشى بعد الانتهاء من جميع المراحل يمتد لأكثر من 6 كيلو مترات.

وفي ذات السياق أكد حنفي أن الممشى الجديد يعد مزارًا سياحيًا ومكانًا لممارسة رياضة المشى وركوب الدراجات الهوائية، واستراحة للأهالي والسياح، بجانب المساحات الخضراء الرائعة، بالإضافة إلى الإضاءة المميزة الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة، مشيرا إلى أن هذا الممشى يعد أحدث مشروع سياحي فى الغردقة، يتيح لمن يسير عليه مشاهدة المعالم السياحية والترفيهية والاستمتاع بها وتكوين صورة ذهنية وبصرية جميلة عن مدينة الغردقة الساحرة.

واستطرد أن الممشى ساهم في توفير العديد من فرص العمل، بداية من أعمال الإنشاءات التي تمت به الي جانب المحلات والبازارات السياحية التي تم إنشاؤها بطول الممشى السياحي، والتي يبلغ عددها 70 محلا تجاريا.

حضر الافتتاح اللواء محمد البندارى سكرتير عام المحافظة، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وكمال سليمان السكرتير العام المساعد واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، واللواء أحمد مهدي رئيس حي شمال، واللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب، بالإضافة إلي عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياحية بالمحافظة.