إصابة 4 أشخاص فى إنفجار اسطوانة غاز بالغردقة

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم الإثنين، فى حادث انفجار أنبوبة غاز بمطعم وجبات سريعة بشارع المدارس وسط مدينة الغردقة.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انفجار أنبوبة غاز بمطعم وجبات سريعة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الدفاع المدني والإسعاف لموقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق وجرت عملية التبريد.

وتبين إصابة كلا من بيتر نادر 14 سنة بحروق من "الدرجة الاولى، والثانية، والثالثة بالوجه، والظهر والساقين والذراعين"، ونادر سليم عازر 42 سنة " بحروق من الدرجة الأولى بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم"، محمد احمد شوقى 43 سنة "حروق من الدرجة الأولى بالوجه وكدمة بالذراع الأيمن"، عبد الباسط عبد الصمد مراد 25 سنة "حروق من الدرجة الأولى من الجهه اليمنى".

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي الإسعاف والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.