تداول 13 ألف طن و813 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 813 شاحنة و56 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 535 شاحنة و50 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 278 شاحنة و6 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم الاثنين، لاستقبال ثلاث سفن وهى دليلة، أمل والحرية بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس وغادرت السفينتان دليلة وامل، كما تم تداول 3100 طن بضائع و455 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1153 راكب بموانيها.