الجمعة 19 يناير 2024
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"صحة البحر الأحمر": لدينا مخزون كافٍ من المستلزمات الطبية والوقائية

الدكتور إسماعيل العربي
الدكتور إسماعيل العربي

قال الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن هناك وفرة في جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل كافٍ من المخزون الاستراتيجي منها، مؤكدًا أن هناك مرورا يوميا لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية؛ لتغطية الاحتياجات اليومية للمستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أنه كلف إدارة الصيدلية والطوارئ بالمديرية لمتابعة المخزن الإقليمي من المستلزمات الطبية بشكل دوري، برئاسة الدكتور محمود السباعي مدير إدارة الصيدلة، للتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والمهمات الطبية ومدى توافرها، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة غرف تخزين الأدوية بأنواعها، ومتابعة دفاتر الصادر والوارد منها، وعمل تقرير كامل عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية.

ولفت "العربي" إلى تعاون الجهات المعنية في توفير ما يلزم المستشفيات لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، مؤكدًا تعاون الجهات المختصة بالوزارة لتوفير كافة متطلبات المديرية، والعمل على توفير ما يتم طلبه في أسرع وقت حتى يتم تقدم الخدمة الطبية اللائقة بأهالي المحافظة والوافدين عليها.

صحة البحر الأحمر: 183 ألف مواطن استفادوا من مبادرة "100 يوم صحة"

في سياق آخر، أعلن "العربي" عن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" بالمحافظة، المقدمة لـ183142 منتفعا، مؤكدا تحقيق 358% من مستهدف مبادرة الاعتلال الكلوي، و177% من مستهدف مبادرة صحة المرأة، و158% من مستهدف علاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس، و113% من مستهدف مبادرة صحة الأم والجنين، وتحقيق خدمات بنسبة 113% من مستهدف مبادرة علاج ضعف السمع بين الأطفال وحديثي الولادة.

من جهته، كشف الدكتور عمرو عادل عبدالعال، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية ومنسق المبادرة بالبحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة 82063، وإجمالي عدد الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 123425، وإجمالي عدد المترددين على القوافل العلاجية 18754 وقد استفادوا بعدد 18555 تحليلا متنوعا.

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