الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة البحر الأحمر: قدمنا خدمات لـ146087 ضمن 100 مليون صحة.. وهذه المبادرة هدية الرئيس للمصريين

وكيل صحة البحر الاحمر
وكيل صحة البحر الاحمر

كشف الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن حملة 100 يوم صحة، حققت نجاحا كبيرا بالمحافظة، حيث قدمت الخدمة الطبية لـ 146087 مواطنا منذ انطلاقها في 25 يونيو الماضي.

وأكد وكيل وزارة الصحة في بيان له، أن الحملة تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين من الفئات المستهدفة من 18 عاما فيما فوق، موجهًا بتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة والقوافل الطبية. 

وتابع وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن مبادرة 100 يوم صحة تعمل في مختلف المناطق بالمحافظة،  وذلك من خلال عمل فرق الرعاية الصحية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية وبجميع الهيئات والمصالح الحكومة والمراكز الطبية والنوادي ومراكز الشباب والعيادات المتنقلة بمدن المحافظة.

وأوضح وكيل صحة البحر الأحمر، أنه تم تنفيذ حملات ولقاءات توعوية تثقيفية متعددة، مؤكدًا أن الفرق الطبية قدمت خدماتها على مدار الفترة الماضية، 146087 منتفع من أهالي البحر الاحمر والوافدين عليها حتي الآن، وتم تكثيف الفحوصات الطبية والكشوفات الصحية وتقديم العلاج والمتابعة للمرضى، وفقًا لخطة المبادرة.

وأضاف العربي أن مبادرة "100" يوم صحة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة، حيث تم تدريب الفرق الطبية المشاركة وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، مؤكدًا أن مبادرة 100 يوم صحة هي هدية الرئيس السيسي للمصريين لتقديم الرعاية الصحية للملايين مجانًا لدعم المنظومة الصحية في مختلف انحاء الجمهورية والمناطق النائية.

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