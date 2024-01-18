الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقطت من أعلى عقار.. مصرع سيدة فى العقد الرابع من عمرها بالغردقة

مستشفى الغردقة العام
مستشفى الغردقة العام

لقيت سيدة بالعقد الرابع من العمر مصرعها بعد سقوطها من أعلى عقار شمال مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سقوط سيدة فى العقد الرابع من العمر من أعلى عقار شمال مدينة الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين أن السيدة لقيت مصرعها وتدعى "مريم أ ع" 32 سنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

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