الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تصدير 47 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا للصين.. وتداول 64 ألف طن بضائع

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتداول 64000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1178 شاحنة و95 سيارة.

وشملت حركة الواردات بالموانئ 7000 طن بضائع، 718 شاحنة و78 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 57000 طن بضائع، 460 شاحنة و17 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين "أمل" و"الحرية 2"، بينما تغادر السفينة HARPER وعلى متنها 47 ألف طن فوسفات متجهة إلى الصين، والسفينتين "وادي سفاجا" و"بوسيدون إكسبريس"، بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن هي دليلة، الحرية وبوسيدون إكسبريس، وغادرت السفينتان دليلة وأمل.

كما جرى تداول 3100 طن بضائع و441 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن كوين نفرتيتى، بريدج، أور وأيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1782 راكبًا بموانيها.

على متن 79 رحلة طيران.. الغردقة ومرسى علم تستقبلان 16 ألف سائح


في سياق آخر، يستعد مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليان لاستقبال ما يقرب من 16 ألف سائح قادمين من دول ومطارات أوروبية مختلفة على مدار ساعات اليوم الخميس، على متن 79 رحلة طيران دولية، حسب جداول الوصول والتشغيل للمطارين.

ويستقبل مطار الغردقة الدولي على مدار ساعات اليوم الخميس، ما يقرب من 13 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة على متن 64 رحلة طيران من مختلف المطارات الدولية والأوروبية.

فيما يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 15 رحلة طيران سياحية دولية أوروبية، تقل على متنها ما يقرب من 3 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، ضمن 83 رحلة طيران أسبوعية يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى حتى غدٍ الجمعة.

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