الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خلال ديسمبر.. موانئ البحر الأحمر تحقق تداول 539 ألف طن بضائع عامة

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول 539 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر ديسمبر الماضي، بنسبة زيادة 8% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 401 ألف طن بنسبة زيادة 24 % عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى 2022، كما حققت زيادة بنسبة 192 % عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 138 ألف طن.
 

وشهد ميناء سفاجا تداول 379 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 9 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 119 ألف طن وصادر 260 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 61 ألف طن بنسبة زيادة 624% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 5 آلاف طن وصادر 56 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 56 ألف طن بضائع بكمية وارد 14 ألف طن وصادر 42 ألف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 43 ألف طن فوسفات.


ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية، وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية وكذلك أعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.

 

تداول  16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
 


في سياق آخر، أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1111 شاحنة و80 سيارة، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 608 شاحنة و70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 503 شاحنة  و10 سيارة. 
 

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2، بينما تغادر السفينتين الحرية1 ودليلة، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى دليلة، الحرية1 وامل وغادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 3780 طن  بضائع و383 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الاربع وهي اور، بريدج، كوين نفرتيتي وايلة.

هيئة موانئ البحر الأحمر صادرات ميناء سفاجا زيادة الصادرات عن الواردات ميناء نويبع موانئ

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