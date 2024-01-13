تعليم البحر الأحمر: لا شكاوى في أول أيام امتحانات النقل الإعدادية والثانوية

قال الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، إن عملية امتحانات النقل لطلاب الإعدادية والثانوي، تسير بسهولة ويسر دون أي مشاكل أو معوقات للعملية الامتحانية، ولم تتلق المديرية أو غرفة العمليات أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور في أولى أيام الامتحانات.

وأجرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، جولة تفقدية لمتابعة سير اللجان الامتحانية، يرافقه أشرف فرج الله، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، وذلك بمدرسة الميناء الثانوية المشتركة، يعقبها مدرسة الميناء الرسمية المتميزة لغات، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات مادة اللغة العربية، أما طلاب المرحلة الإعدادية فيؤدون مادتيّ اللغة العربية فترة أولى، وكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات فترة ثانية.

وأطمأن وكيل تعليم البحر الأحمر على الطلاب ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومطابقتها للمواصفات الفنية وفقًا لتعليمات الوزارة، ومدى توفير المناخ الملائم لتركيز الطلاب أثناء الامتحانات وسهولتها، وأنه جاء وفق المقرر الدراسي للفصل الأول.

وأكد منير، أنه تم الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية طبقًا لما ورد من المركز القومي للامتحانات، وذلك في ضوء الكتاب الدوري الصادر بشأن عقد امتحانات صفوف النقل بجميع المراحل، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية قامت بالتواصل المباشر مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، والتي أفادت بأن العملية الامتحانية سادها الانضباط والالتزام وفق التعليمات الوزارية، ولم يتم تلق أي شكاوي أو ملاحظات من الطلاب.

ولفت وكيل تعليم البحر الأحمر، أنه سيتم المتابعات بصفة دورية ومفاجئة بكل اللجان لمتابعة سير العملية الامتحانية، مشيرًا إلى التأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، واستخدام كواشف الحرارة عند دخول الطلاب مع توفير أدوات التطهير والتعقيم المستمر طوال فترة الامتحانات وقبل دخول الطلاب للجان.