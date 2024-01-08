الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الرقابة التجارية بالبحر الأحمر: حملاتنا مستمرة لضبط الأسواق ولا تهاون في تطبيق القانون

المهندس احمد الدقاق
المهندس احمد الدقاق

قال المهندس أحمد الدقاق، مدير الرقابة التجارية بمديرية التموين بمحافظة البحر الأحمر، إن حملات مفتشي التموين بالمديرية والإدارات المختلفة مستمرة على مدار الساعة، وذلك لضبط الأسواق ورصد أي مخالفات أو احتكار للسلع، أو التلاعب في الأسعار أو نقص في الأوزان لمختلف السلع.

وأكد أن حملات التفتيش على الأسواق والمحال التجارية تتم بشكل مكثف على مدار اليوم، بجانب بحث شكاوي المواطنين التي تتلقاها المديرية، مؤكدًا أن هناك محاضر يتم تحريريها تجاة مخالفين بشكل يومي لعدم التلاعب في أسعار المنتجات ومنع احتكار السلع.

منافذ بيع السلع ساهمت في خفض عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين

وأضاف الدقاق في تصريحاته لـ"الدستور"، أن معارض ومنافذ بيع السلع التي تم تدشينها بمدن المحافظة بناءً على قرارات رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء ساهمت في خفض عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، مؤكدًا أن المعارض تعمل بشكل مستقر ويتم ضخ كميات من المواد الغذائية والسلع التي يتطلبها المواطنين ولا يوجد نقص في السلع، لافتًا إلى أنه يتم المرور علي المنافذ المخصصة وتفقد المعروضات ومدي توافر السلع والتزام التجار بالأسعار المقررة، وإلزامهم بالتخفيضات المقررة سلفًا للسلع والمنتجات المعلن عنها ضمن مبادرة الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطنين وأسرهم ومواجهة موجة الغلاء.

وأوضح مدير الرقابة التجارية، أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر كلف الإدارات والهيئات المختصة بالمتابعة للمعارض وتوفير الدعم الكامل لها، مؤكدًا أنه شدد علي تنفيذ القانون بكل جزم تجاه اي تاجر يتلاعب في السلع او الأسعار، بجانب توفير وتخصيص أماكن قريبه من المناطق السكنية للمعارض للتيسير على المواطنين خلال حركة التنقل من والي اماكن المعارض.

وكشف الدقاق أنه تم تحرير عدد كبير من المحاضر لتجار مخالفين في عدد من المناطق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاههم لمنع التلاعب في الأسعار.

الرقابة التجارية البحر الاحمر التموين الأسعار الاسواق منافذ بيع السلع محافظ البحر الأحمر رئيس مجلس الوزارء

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