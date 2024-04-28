"خناقة هزت ليفربول".. أحمد موسى يتحدث عن أزمة صلاح ومدربه كلوب (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيلًا مثيرة عن المشاجرة التي نشبت بين الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ومدرب الفريق يورجن كلوب.

وأكد موسى، في تصريحاته خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن صلاح يتمتع بأخلاق عالية ونادرًا ما يظهر عليه التعصب أو الغضب، وأشار إلى أن العلاقة بين صلاح وكلوب قوية جدًا، وأن الأخير يشيد دائمًا بأداء اللاعب.

وفي سياق مثير، سأل موسى: "هل حدث شيء من كلوب جعل صلاح يخرج عن شعوره؟"، مشيرًا إلى أن هذه الخناقة غير مسبوقة بين الطرفين، والتي هزت ليفربول بأكملها، وأكد أن ليفربول يواجه ضغوطًا كبيرة للفوز بالبريميرليج، وأن صلاح سيكون على المحك للتألق بمفرده.

وفي ختام حديثه، أبدى "موسى" أسفه للمشهد الذي شهدناه اليوم، مشيرًا إلى أن ليفربول يحتاج للفوز في المباريات الثلاث المقبلة، فيما يتطلب سقوط أرسنال ومانشستر سيتي في فخ الهزيمة لضمان تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.