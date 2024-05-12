سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد 12 مايو 2024

حالة من الاستقرار الملحوظ تشهدها أسعار مواد البناء مع ثبات سعر الحديد والأسمنت في الاسواق من الشركات الأساسية الموزعة لهم في السوق المحلي المصري.

ننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء اليوم سعر الحديد اليوم الأحد 12 مايو 2024 والتي لم تشهد أي تحرك جديد في معاملات اليوم الخميس ومن المتوقع أن يستمر هذا الثبات في الأسعار حتى نهاية مايو.



سعر الحديد اليوم في مصر

سعر حديد بشاى 41،000 جنيه

سعر حديد العتال 39،000 جنيه

سعر حديد المعادى 38،000 جنيه

سعر حديد الكومى 38،000 جنيه

سعر حديد المراكبى 41،000 جنيه

سعر حديد عطيه 38،500 جنيه

سعر حديد العشري 37،500 جنيه

سعر حديد الجيوشي 39،000 جنيه

سعر حديد مصر ستيل 38،000 جنيه

سعر حديد بيانكو 38،000 جنيه

سعر حديد المصريين 41،000 جنيه

سعر حديد سرحان 38،000 جنيه

سعر حديد عز في مصر اليوم

بالنسبة لسعر الطن من حديد عز استقر عند 42،000 جنيه

سعر الأسمنت اليوم

سعر أسمنت المعلم 1،980 جنيه

سعر اسمنت السهم 1،950 جنيه

سعر أسمنت الفهد 1،940 جنيه

سعر أسمنت وادي النيل 1،950 جنيه

سعر العسكري بني سويف 1،960 جنيه

سعر أسمنت المسلح 2،020 جنيه

سعر جنوب الوادي 1،960 جنيه

سعر أسمنت المخصوص 2،010 جنيه

سعر أسمنت السويس 2،020 جنيه

سعر أسمنت السويدي 2،140 جنيه

سعر أسمنت العسكري 1،950 جنيه

سعر أسمنت النصر 1،990 جنيه

سعر أسمنت سيناء 42.5 1،950 جنيه

سعر أسمنت حلوان 2،020 جنيه

سعر أسمنت المنيا 2،000 جنيه

سعر أسمنت المهندس 2،100 جنيه

سعر أسمنت تايتان 2،030 جنيه

سعر أسمنت المصري 2،000 جنيه

سعر أسمنت الممتاز 2،100 جنيه

سعر أسمنت التعمير 2،030 جنيه

سعر أسمنت الصعيد 1،990 جنيه

سعر أسمنت أسيوط 2،150 جنيه

سعر أسمنت المصريين 2،060 جنيه

سعر أسمنت العامرية عادة 2،195 جنيه

سعر أسمنت البرج 2،210 جنيه

سعر أسمنت الماكس 2،260 جنيه

سعر أسمنت النهضة 2،270 جنيه

سعر أسمنت أسوان 2،180 جنيه

سعرأسمنت السد العالي 2،170 جنيه

سعر أسمنت قنا 2،310 جنيه

سعر الرمل والزلط

سعر رمل ناعم متر مكعب 85 جنيه

سعر رمل خشن متر مكعب 100 جنيه

سعر زلط عادة متر مكعب 215 جنيه

سعر زلط فينو متر مكعب 310 جنيه

سعر زلط مخصوص متر مكعب 280 جنيه

سعر زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 230 جنيه

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