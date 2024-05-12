الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد 12 مايو 2024

مواد البناء
مواد البناء

حالة من الاستقرار الملحوظ تشهدها أسعار مواد البناء مع ثبات سعر الحديد والأسمنت في الاسواق من الشركات الأساسية الموزعة لهم في السوق المحلي المصري.

 

ننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء اليوم سعر الحديد اليوم الأحد 12 مايو 2024  والتي لم تشهد أي تحرك جديد في معاملات اليوم الخميس ومن المتوقع أن يستمر هذا الثبات في الأسعار حتى نهاية مايو.


سعر الحديد اليوم في مصر

سعر حديد بشاى 41،000 جنيه
سعر حديد العتال 39،000 جنيه
سعر حديد المعادى 38،000 جنيه
سعر حديد الكومى 38،000 جنيه
سعر حديد المراكبى 41،000 جنيه
سعر حديد عطيه 38،500 جنيه
سعر حديد العشري 37،500 جنيه
سعر حديد الجيوشي 39،000 جنيه
سعر حديد مصر ستيل 38،000 جنيه
سعر حديد بيانكو 38،000 جنيه
سعر حديد المصريين 41،000 جنيه
سعر حديد سرحان 38،000 جنيه

 

سعر حديد عز في مصر اليوم

بالنسبة لسعر الطن من حديد عز استقر عند  42،000 جنيه

عضو "اتحاد الصناعات": تراجع معدلات التضخم سينعكس على أسعار السلع قريبًا

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سعر الأسمنت اليوم

سعر أسمنت المعلم 1،980 جنيه
سعر اسمنت السهم 1،950 جنيه
سعر أسمنت الفهد 1،940 جنيه
سعر أسمنت وادي النيل 1،950 جنيه
سعر العسكري بني سويف 1،960 جنيه
سعر أسمنت المسلح 2،020 جنيه
سعر جنوب الوادي 1،960 جنيه
سعر أسمنت المخصوص 2،010 جنيه
سعر أسمنت السويس 2،020 جنيه
سعر أسمنت السويدي 2،140 جنيه
سعر أسمنت العسكري 1،950 جنيه
سعر أسمنت النصر 1،990 جنيه
سعر أسمنت سيناء 42.5 1،950 جنيه
سعر أسمنت حلوان 2،020 جنيه
سعر أسمنت المنيا 2،000 جنيه
سعر أسمنت المهندس 2،100 جنيه
سعر أسمنت تايتان 2،030 جنيه
سعر أسمنت المصري 2،000 جنيه
سعر أسمنت الممتاز 2،100 جنيه
سعر أسمنت التعمير 2،030 جنيه
سعر أسمنت الصعيد 1،990 جنيه
سعر أسمنت أسيوط 2،150 جنيه
سعر أسمنت المصريين 2،060 جنيه
سعر أسمنت العامرية عادة 2،195 جنيه
سعر أسمنت البرج 2،210 جنيه
سعر أسمنت الماكس 2،260 جنيه
سعر أسمنت النهضة 2،270 جنيه
سعر أسمنت أسوان 2،180 جنيه
سعرأسمنت السد العالي 2،170 جنيه
سعر أسمنت قنا 2،310 جنيه

 

سعر الرمل والزلط

سعر رمل ناعم متر مكعب 85 جنيه
سعر رمل خشن متر مكعب 100 جنيه
سعر زلط عادة متر مكعب 215 جنيه
سعر زلط فينو متر مكعب 310 جنيه
سعر زلط مخصوص متر مكعب 280 جنيه
سعر زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 230 جنيه

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