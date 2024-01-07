صحة البحر الأحمر تواصل حملات المرور ورفع درجة الاستعداد تزامنًا مع عيد الميلاد

تواصل مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر المرورات الإشرافية التفقدية على جميع المنشآت الصحية بالمحافظة، وذلك بتوجيهات من الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وبرئاسة الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات بالمحافظة.

وتم المرور على مستشفى الغردقة العام من قبل فرق إدارتي المستشفيات وإدارة الطوارئ، ومرور فريق الجودة ومفتشي التمريض بمستشفى الغردقة العام، وذلك ضمن خطة الطوارئ التي نظمتها مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر.

كما تم المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والحضانات، للتأكد من وجود الطاقم الطبي على رأس العمل، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل كافٍ، والتأكد من توافر التمريض بأعداد مناسبة في أقسام الرعاية العاجلة الحرجة، والتأكيد على تدريب التمريض في الحضانة.

فيما قام فريق الترصد التابع لإدارة الطب الوقائي بالمرور على مستشفى حميات الغردقة ومتابعة الحالات وتسجيل بياناته، علاوة على مرور فريق إدارة المستشفيات ومكافحة العدوى والطب العلاجي، وكذلك إدارة المعامل على مستشفى الحميات ومستشفى الغردقة العام.

كما تم التأكد من تواجد الطاقم الطبي والتمريض في أماكن تقديم الخدمة وتوافر الأسرّة بشكل كافٍ، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال بشكل كافٍ، ومتابعة جدول النوبتجية، ومتابعة صيانة جميع الأجهزة الطبية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، كما تم المرور على وحدة الميناء من فريق الرعاية الأساسية، ومتابعة أي معوقات قد تؤدي إلى تعطل سير العمل، والتأكد من انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل صحة البحر الاحمر، أن مديرية الشئون الصحية قد وضعت خطة طوارئ ومرور على مدار الساعة على كل المنشآت الصحية بالمحافظة، وعمل تقرير مرور مفصل، ومتابعة أي معوقات لضمان استمرار العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ورضا المنتفعين.

وأوضح الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر، أن العاملين بالمستشفيات والأطقم الطبية تقوم بمهام عملها ليلًا ونهارًا، لتوفير خدمة طبية تليق بالمواطنين من أهالي المحافظة والوافدين عليها، مؤكدًا أن خطة العمل بالمستشفيات تتم على أعلى مستوى بكل القطاعات الطبية.