السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تضامنًا مع أطفال غزة.. مدارس الغردقة تطلق مبادرة "ومن أحياها"

من مبادرة مدارس الغردقة
من مبادرة مدارس الغردقة

نظَّمت المدارس الرسمية لغات، التابعة للإدارة التعليمية بمدينة الغردقة، مبادرة "ومن أحياها"، لجمع مساعدات غذائية لأهالي قطاع غزة.

وقال أحمد حسين مدير الإدارة التعليمية بالغردقة، هذه المبادرة نواه للعديد من المبادرات الأخرى لجميع مدارس الإدارة، لافتًا لابد من مشاركة التلاميذ في تلك هذه المبادرات لترسيخ القيم والرحمة.

وأكدت مها الصاوى مسؤل المدارس الرسمية لغات بالإدارة التعليمية وصاحبة فكرة المبادرة، أن الفكرة جاءت لمشاركة الطلاب والطالبات في المدارس مشاركة فعالة، لافتةً الي أنه عندما بدأت في تنفيذ المبادرة  كان هناك ترحيب كبير من جميع الجهات المعنية، والكل  كان سعيدًا فى تلك المبادرة، مشيرةً الي أنه تم تنفيذ المبادرة بتسليم المساعدات إلى فرع الهلال الأحمر بمدينة الغردقة.

وقال أحمد عبد الباسط، مسؤل بمنطقة الهلال الأحمر بالبحر الاحمر أن الهلال الاحمر استقبل مجموعة من مدارس الإدارة التعليمية بالغردقة من المدارس الرسمية لتقديم كميات من المساعدات الغذائية لإرسالها للمقر الرئيسى لإعادة إرسالها إلى قطاع غزة ضمن القوافل المساعدات التى يتم إرسالها إلى قطاع غزة.

من مبادرة مدارس الغردقة
من مبادرة مدارس الغردقة
من مبادرة مدارس الغردقة
من مبادرة مدارس الغردقة
من مبادرة مدارس الغردقة
من مبادرة مدارس الغردقة
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