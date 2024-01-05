الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إصابة 18 شخصًا فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "سفاجا - الغردقة"

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص - أرشيفية

أصيب 18 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص، مساء اليوم الجمعة، على طريق سفاجا الغردقة جنوب البحر الأحمر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات في الواقعة.

وكان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق سفاجا.

وعلى الفور تم الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين انحراف عجلة القيادة في يد السائق ما تسبب في وقوع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وكشف مصدر طبي خاص لـ"الدستور"، عن أن المصابين حالتهم مستقرة ما عدا بعض الحالات التي بها بعض الاشتباه بالنزيف ويتلقون الرعاية الطبية الكاملة وتم وضعهم تحت الملاحظة، مشيرًا إلى أن هناك حالات سيتم خروجها بعد ساعات قليلة وذلك لأن إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات طفيفة.

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